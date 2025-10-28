  1. Clients Privés
«C’est un échec» Vol au Louvre : un sénateur dénonce des mesures de sécurité «pas conformes»

ATS

28.10.2025 - 19:28

Le président de la commission de la Culture du Sénat, Laurent Lafon, a estimé mardi, à l'issue d'une visite des installations de sûreté du Louvre, que la sécurité de l'établissement n'était «pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée aujourd'hui».

«Si ce vol spectaculaire a eu lieu, c'est un échec, c'est un échec pour tout le monde», a déclaré mardi la ministre de la Culture Rachida Dati (photo d’illustration).
«Si ce vol spectaculaire a eu lieu, c'est un échec, c'est un échec pour tout le monde», a déclaré mardi la ministre de la Culture Rachida Dati (photo d'illustration).
KEYSTONE

Keystone-SDA

28.10.2025, 19:28

«Il y a de nombreuses améliorations à faire», a déclaré le sénateur centriste à la presse, entouré d'une délégation, sur le parvis du musée. «L'organisation de la sécurité n'est pas conforme à ce qu'on peut attendre d'un musée aujourd'hui et il est indispensable de réaliser enfin les travaux nécessaires, que ce soit sur le réseau» ou sur la vidéosurveillance, a-t-il ajouté. Huit joyaux de la couronne de France, estimés à 88 millions d'euros, ont été dérobés en quelques minutes au musée du Louvre le 19 octobre.

«Si ce vol spectaculaire a eu lieu, c'est un échec, c'est un échec pour tout le monde», a déclaré mardi la ministre de la Culture Rachida Dati, lors d'une audition devant cette commission de la Culture du Sénat consacrée au projet de budget 2026. «Des failles sécuritaires ont bien existé (...) et donc il faudra y remédier.»

«Nous avons été mis en échec». Après le vol, la patronne du Louvre a présenté sa démission, mais...

«Nous avons été mis en échec»Après le vol, la patronne du Louvre a présenté sa démission, mais...

La ministre a rappelé avoir lancé plusieurs missions après le cambriolage, notamment une enquête administrative sur la sécurité au Louvre dont elle attend les conclusions «mercredi soir».

«Les conclusions de l'ensemble de ces missions et notamment de l'enquête administrative nous permettront de faire toute la lumière sur les défaillances, les manquements et les responsabilités», a affirmé Mme Dati, qui a assuré qu'elle prendra «toutes les mesures qui s'imposent».

Plan de sécurisation

«Un tel événement ne peut pas rester sans conséquence et actions immédiates», a-t-elle aussi affirmé. «On ne peut pas dire: circulez y a rien à voir.» Tout en défendant les systèmes de protection interne, la présidente du Louvre, Laurence des Cars, avait reconnu le 22 octobre des failles dans le système de vidéosurveillance de l'extérieur du musée.

«Nous n'avons pas repéré suffisamment à l'avance l'arrivée des voleurs», avait déclaré la dirigeante devant cette même commission du Sénat, faisant par ailleurs état «d'importants soucis dans l'implantation des postes de sécurité au sein du musée qui sont vieillissants».

Des bijoux, Sarkozy et Macron. Le casse du Louvre embrase les réseaux sociaux

Des bijoux, Sarkozy et MacronLe casse du Louvre embrase les réseaux sociaux

Selon M. Lafon, la délégation de sénateurs qui s'est rendue mardi au Louvre a «vu un PC de site et le PC central» et est allée dans la galerie d'Apollon, où s'est déroulé le vol.

«Pour des raisons de confidentialité, nous ne rentrerons pas dans le détail de ce que nous avons vu. Mais nous ressortons de cette visite avec l'intime conviction qu'il est nécessaire maintenant de réaliser dans les plus rapides délais ce schéma directeur de sécurité», un plan de sécurisation du Louvre chiffré à 80 millions d'euros en cours de déploiement, a-t-il ajouté.

