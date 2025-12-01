La semaine qui s'ouvre s'annonce «cruciale» pour l'Ukraine, a affirmé lundi la cheffe de la diplomatie de l'Union européenne Kaja Kallas, avant le début d'une réunion des ministres de la Défense de l'UE à Bruxelles.

Mme Kallas a souligné l'importance que les Européens soient partie prenante des discussions en cours. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Cela pourrait être une semaine cruciale pour la diplomatie», a-t-elle affirmé devant la presse. «Nous avons entendu hier que les discussions en Amérique étaient difficiles mais productives. Nous ne connaissons pas encore les résultats, mais je parlerai aujourd'hui au ministre de la Défense de l'Ukraine ainsi qu'au ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine», a-t-elle ajouté.

Interrogée sur sa confiance dans les Etats-Unis pour arrêter la guerre en Ukraine, Mme Kallas n'a pas directement répondu. Elle souligne en revanche l'importance que les Européens soient partie prenante des discussions en cours.

«Les Ukrainiens sont seuls» aux réunions organisées aux Etats-Unis, alors que «s'ils étaient avec les Européens, ils seraient certainement beaucoup plus forts. Mais je fais confiance aux Ukrainiens pour se défendre eux-mêmes», a-t-elle affirmé, appelant de nouveau à soutenir l'Ukraine.

Zelensky sous pression

«Il est clair que la Russie ne veut pas la paix, et par conséquent, nous devons rendre l'Ukraine aussi forte que possible afin qu'elle soit prête à se défendre dans cette période très, très difficile», a encore déclaré Mme Kallas.

Le président français Emmanuel Macron reçoit lundi à Paris son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky qui est sous fortes pressions, tant militaire que politique, au moment où Donald Trump a fait part de son optimisme sur un règlement du conflit avec la Russie.

Des délégations ukrainienne et américaine ont négocié plusieurs heures dimanche en Floride. Elles ont qualifié leurs pourparlers de «productifs».