Japon La sentence du meurtrier de l'ex-premier ministre Abe est connue

ATS

21.1.2026 - 06:02

Tetsuya Yamagami, l'homme jugé pour avoir tué par balle l'ancien premier ministre japonais Shinzo Abe en juillet 2022, a été reconnu coupable mercredi par un tribunal nippon. Il a écopé d'une peine de prison à vie.

L'homme a été reconnu coupable d'avoir tiré sur Shinzo Abe à l'aide d'une arme artisanale lors d'une réunion électorale le 8 juillet 2022 à Nara (archives).
ats

Keystone-SDA

21.01.2026, 06:02

21.01.2026, 06:35

M. Yamagami, 45 ans, était accusé d'avoir tiré sur l'ex-dirigeant japonais, qui avait quitté ses fonctions deux ans auparavant, à l'aide d'une arme artisanale lors d'une réunion électorale le 8 juillet 2022 à Nara, près de Kyoto.

Le juge a prononcé une peine d'emprisonnement à vie lors d'une audience au tribunal de Nara, a constaté un journaliste de l'AFP.

Lors de l'ouverture du procès en octobre, Tetsuya Yamagami avait reconnu le meurtre. Le parquet avait requis la prison à perpétuité, qualifiant le meurtre «d'inédit dans notre histoire d'après-guerre» et invoquant les «conséquences extrêmement graves» sur la société, selon les médias

Japon. L'assassin présumé de Shinzo Abe plaide coupable

JaponL'assassin présumé de Shinzo Abe plaide coupable

