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Guerre au Moyen-Orient L'accord avec l'Iran sera-t-il signé dimanche? Trump l'affirme, Téhéran nie

ATS

13.6.2026 - 19:50

Donald Trump a affirmé samedi que la signature d'un accord avec l'Iran était «prévue demain», dimanche. Cela peu après que le porte-parole de la diplomatie iranienne a pourtant écarté cette possibilité.

Les versions d'un éventuel accord données par les médias iraniens et Washington divergent, après des semaines de négociations laborieuses (archives).
Les versions d'un éventuel accord données par les médias iraniens et Washington divergent, après des semaines de négociations laborieuses (archives).
AFP
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

13.06.2026, 19:50

«La signature de l'accord est prévue pour demain, et dès qu'il aura été signé, le détroit d'Ormuz sera OUVERT À TOUS», a écrit le président américain sur son réseau Truth Social.

Les deux parties avaient laissé entendre ces dernières heures qu'un accord était sur le point d'aboutir pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient.

«Nous sommes plus proches que jamais d'un accord de paix», qui pourrait intervenir «dans les prochaines 24 heures», a aussi affirmé plus tôt samedi le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, dont le pays a joué un rôle de médiateur dans le conflit.

L'optimisme avait toutefois été quelque peu refroidi peu après par le porte-parole de la diplomatie iranienne Esmaïl Baghaï, qui a affirmé à l'agence de presse gouvernementale Irna que la signature n'interviendrait pas dimanche, mais plutôt dans «les prochains jours».

Divergences

Les versions d'un éventuel accord données par les médias iraniens et Washington divergent, après des semaines de négociations laborieuses.

L'agence de presse iranienne Mehr a publié ce qu'elle a présenté comme une ébauche de protocole en 14 points, remplissant une série de conditions iraniennes, dont le droit à l'enrichissement d'uranium, et le déblocage rapide de 24 milliards de dollars de fonds iraniens gelés à l'étranger.

Mais Washington a livré une toute autre version.

Le président américain a ainsi affirmé dans son message que Washington irait récupérer l'uranium enrichi en Iran «le moment venu» pour le «diluer et le détruire, que ce soit en Iran ou aux États-Unis».

Présentant cet accord comme «UN MUR CONTRE L'ARME NUCLÉAIRE», le milliardaire républicain a affirmé que les Iraniens ne «voulaient plus d'arme nucléaire» et qu'ils «n'en auraient pas, que ce soit par achat, développement ou tout autre moyen d'acquisition».

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Il également assuré qu'«aucun argent» ne changerait «de mains». «Espérons que ce processus se déroulera rapidement, facilement et sans accroc. Si ce n'est pas le cas, nous disposons de l'ultime alternative, que nous espérons ne plus jamais avoir à utiliser!», a conclu Donald Trump, qui n'a pas précisé la nature de cette menace.

Le conflit au Moyen-Orient, déclenché par des frappes américano-israéliennes le 28 février avant un cessez-le-feu le 8 avril, a embrasé la région, fait des milliers de morts, principalement en Iran et au Liban, et ébranlé l'économie mondiale.

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