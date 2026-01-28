États-Unis : peut-on vraiment comparer la situation actuelle aux débuts du Troisième Reich?

Lors d’une conférence de presse à Minneapolis, Gregory Bovino, chef de la Border Patrol, s’est plaint que certains médias et manifestants comparent l’ICE à la Gestapo et la qualifient de nazie, en pointant notamment son apparence et sa tenue. Mais qu’y a‑t‑il de vrai dans cette accusation ? Trois aspects à examiner.

Gregory Bovino, chef de la Border Patrol. KEYSTONE

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi La critique selon laquelle l’administration américaine — et en particulier l’ICE — se comporterait comme des «nazis» ou la «Gestapo» est-elle justifiée? Trois aspects sont examinés :

L’esthétique et les slogans: «Souviens-toi de qui tu es, Américain» — neuf exemples de publications controversées sur les canaux officiels des réseaux sociaux.

Le ton et le langage: pourquoi une star hollywoodienne compare le conseiller juif de Donald Trump à Joseph Goebbels.

Une autorité sécuritaire toute-puissante: Trump transforme l’ICE en une gigantesque agence de sécurité, utilisée comme une armée privée et comme moyen de pression contre ses adversaires. Montre plus

L'esthétique et les slogans

«Souviens-toi de qui tu es». C’est le slogan d’une vidéo diffusée par le ministère américain du Travail. En contre-plongée, le père fondateur George Washington surgit à l’écran, tandis qu’un grondement sourd accompagne une succession rapide d’images clignotantes.

La guerre d’indépendance, les pionniers, les affiches d’emprunts de guerre, puis le rêve américain décliné en couples souriants des années 1950. Le clip pourrait dater d’une autre époque. Il a pourtant été publié le 11 janvier 2026 sur le compte X du ministère américain du Travail. En guise de signature, ce message: «Une patrie, un peuple, un héritage — souviens-toi de qui tu es, Américain.»

One Homeland. One People. One Heritage.



Remember who you are, American. pic.twitter.com/2eh8njcz9Z — U.S. Department of Labor (@USDOL) January 11, 2026

Le slogan rappelle de façon troublante la formule nazie «Ein Volk, ein Reich, ein Führer». Ceux qui pensent qu’il s’agit d’un incident isolé gagneraient à consulter ces huit autres exemples de publications controversées sur les réseaux sociaux de l’administration Trump:

Le ton et le langage

En octobre, l’acteur Robert De Niro évoque sur MSNBC le conseiller principal de Donald Trump, Stephen Miller. Selon lui, ce dernier est «un peu le Joseph Goebbels du cabinet»: «C’est un nazi. Oui, il l’est, et il est juif — il devrait avoir honte», déclare l’acteur.

Il n’est pas nécessaire d’accorder trop de poids aux propos d’une star hollywoodienne de 82 ans, ouvertement hostile au président en exercice, sur son conseiller en politique d’immigration. Mais De Niro n’est pas le seul à rapprocher Stephen Miller de Joseph Goebbels, le ministre de la propagande nazi.

Actor Robert De Niro: “He will not want to leave. He’s set it up with his Goebbels of the cabinet — Stephen Miller. He’s a Nazi, yes he is. And he’s Jewish and he should be ashamed of himself.” pic.twitter.com/vW11cSyoWp — Marco Foster (@MarcoFoster_) October 19, 2025

L’affaire tient surtout à un discours prononcé par le quadragénaire après l’assassinat de l’activiste de droite Charlie Kirk, qui rappelle, par certains aspects, le discours de Goebbels au Palais des sports en 1943. Miller ne réclame certes pas de «guerre totale», mais il se vautre dans le pathos de la même manière et diabolise ses adversaires.

«La tempête murmure au guerrier: ‘Tu ne peux pas résister à ma force.’ Et le guerrier murmure en retour: ‘Je suis la tempête’», raconte Miller. «Nous sommes la tempête, et nos ennemis ne peuvent comprendre notre force, notre détermination et notre passion.»

«Vous n'avez aucune idée du dragon que vous avez réveillé!» Stephen Miller, en réponse à ses adversaires Proche conseiller de Trump

«Notre lignée et notre héritage remontent à Athènes, Rome, Philadelphie et Monticello. Ce sont nos ancêtres qui ont construit ces villes», affirme Miller. «[La veuve de Charlie Kirk] Erika se tient sur les épaules de guerriers vieux de milliers d’années.» À ses adversaires, il lance: «Vous n’êtes rien! Vous êtes la méchanceté, l’envie, la haine ; vous n’êtes rien!»

Donald Trump:



“We will root out the...radical left thugs that live like vermin.”



“We’ve got a lot of bad genes in our country right now.”



“They’re destroying the blood of our country…I never read Mein Kampf. They said, ‘Hitler said that.’” pic.twitter.com/titECk298p — Republican Accountability (@AccountableGOP) October 23, 2024

Le discours de Miller n’est pas un simple dérapage. Parfois, Trump et son administration reprennent eux aussi des termes qui font écho aux cercles de droite: «L’enjeu n’a jamais été aussi important et l’objectif aussi clair : la remigration maintenant», écrivait par exemple le ministère de la Sécurité intérieure sur X le 28 novembre 2025.

Le terme «remigration» trouve son origine dans les sciences sociales, où il désigne le retour dans son pays d’origine après une vie de travail. Mais les extrémistes de droite s’en sont emparés depuis plusieurs années en Europe pour signifier l’expulsion obligatoire. Les États-Unis semblent désormais suivre ce mouvement.

Un X-Post du ministère du travail du 8 janvier : "Le mondialisme a échoué. L'américanisme va s'imposer". Screenshot vom 27. Januar 2026

Il en va de même pour le mot «mondialisme», sorte de frère maléfique de «globalisation», qui dénonce l’interconnexion mondiale comme uniquement motivée par le marché. Les extrémistes de droite et les antisémites s’en servent pour attaquer les «mondialistes» et les «élites mondialistes».

“The Trump Administration and I are here to make a very clear point—GLOBALISM HAS FAILED the West and the United States of America.”



Their dream of a one world government is OVER.

The “Great Reset” is dead.



pic.twitter.com/qq6w7zEg1o — ĐⱤØ₲Ø🇺🇸 (@KAGdrogo) January 20, 2026

Dans le post X évoqué ci-dessus, un utilisateur acclame le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, qui déclare au Forum de Davos que le «mondialisme» a échoué. Le même utilisateur adhère également aux théories du complot de la droite: celle d’un gouvernement mondial unique qui soumet toutes les nations, ou celle du «Great Reset», où les peuples seraient mélangés pour permettre une domination mondiale des élites.

L'agence de sécurité toute-puissante

Il y a dix ans encore, le budget annuel du service d’immigration ICE était inférieur à six milliards de dollars. Grâce au «Big Beautiful Bill», il grimpe aujourd’hui à 85 milliards, calcule NPR. C’est plus que l’ensemble des autres services de sécurité fédéraux réunis — FBI, CIA, garde‑côtes et consorts, note le journal.

ICE just launched a “wartime recruitment” campaign and seeks agents who want to “defend” their “culture.” There will be more Renee Goods. newrepublic.com/post/205122/...



[image or embed] — Donald Rettmann (@donaldrettmann.bsky.social) 15. Januar 2026 um 08:03

Huit milliards de dollars sont alloués au recrutement de nouveaux agents pour l’ICE; l’année dernière, 220 000 personnes auraient postulé. Aux quelque 10 000 agents fédéraux existants se sont ainsi ajoutés 12 000 nouveaux membres de l’ICE — alimentés en partie par ce type de vidéos:

L’effectif de 22 000 agents doit encore être augmenté: selon Government Executive, le nombre de nouvelles recrues pour cette année n’a pas encore été fixé. Heidi Beirich, du Global Project Against Hate and Extremism, avertit sur CBC que les droits sont manifestement mis en cause en toute connaissance de cause.

DHS used a song beloved by white supremacists in a recruitment ad for ICE. The self-pitying “We’ll Have Our Home Again,” which equates living in a diverse community with being oppressed, has long been an anthem for racist terrorists, neo-Nazi groups and the Proud Boys. www.salon.com/2026/01/16/h...



[image or embed] — Expats Post (@expatspost.bsky.social) 19. Januar 2026 um 20:58

Par exemple, le slogan «We'll Have Our Home Again» reprend le titre d’une chanson du groupe Pine Tree Apples. «C’est une chanson qui n’est connue que dans les cercles nationalistes blancs», précise Beirich. Il ne s’agit pas simplement d’une «erreur». «Le plus dangereux, c’est que cela attire probablement les racistes blancs et autres extrémistes.» Si ces derniers rejoignent l’ICE, cela crée «une situation très toxique, très dangereuse».

These poorly trained Ice agents are Proud boys, Oath keepers and every cosplay militant organization in America. pic.twitter.com/KZHOZzeQ8j — Jay 💙 (@JazzyJ87283918) January 24, 2026

La situation est déjà dangereuse, comme le montrent non seulement les deux civils morts à Minneapolis, mais on peut encore se demander si la formation des nouvelles recrues est suffisante. Ce qui est certain en revanche, c’est qu’il y a des racistes parmi ces agents de l’ICE, qui ont manifestement laissé dans le Minnesota des avertissements que l’on croyait révolus depuis longtemps.

Selon la Colorado Public Radio, les agents fédéraux déposent une carte derrière les essuie‑glaces des voitures des personnes qu’ils ne parviennent pas à rencontrer : un as de pique. «Spade» — pique — était, dès les années 1920, un terme dégradant pour désigner les Noirs, que le militant des droits civiques Malcolm X a tenté de réinterpréter dans son poème My Ace of Spades.

Voces Unidas

Qu’adviendra-t‑il de cette troupe sauvage et masquée, qui parcourt les États-Unis avec des idées de droite, alors que, selon Wired, même leurs véhicules ne les identifient parfois pas comme des agents fédéraux? Il est évident que Trump utilise l’ICE comme son paramilitaire personnel et comme moyen de pression contre les villes et les États gouvernés démocratiquement, prévient le Washington Post.

Minneapolis protester as he's being brutalized by feds: "You're gonna have to kill me! You're gonna have to kill me! I've done nothing wrong! My name is Matthew James! I'm a US citizen! You're gonna kill me! Is that what you want?" (You can hear his wife screaming) pic.twitter.com/Ow4i6eOPoo — Aaron Rupar (@atrupar) January 24, 2026

Avec ICE, le président dispose d’une grande marge de manœuvre : il peut semer le chaos chez ses adversaires politiques, perturber les manifestations de partis ou d’organisations indésirables, influencer les élections — et même déclencher des émeutes par la fermeté et la violence. Adolf Hitler a également fondé un groupe pour cela en 1920: la Sturmabteilung, alias SA.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

Vidéo d’archive sur les excès d’ICE