Le gouvernement slovène a annoncé jeudi des mesures pour interdire l'entrée sur le territoire de deux ministres israéliens d'extrême droite, une initiative présentée comme une première dans l'Union européenne.

Alors que la pression internationale s'accroît sur Israël en raison de sa conduite de la guerre dans la bande de Gaza, la Slovénie est très active sur le sujet. IMAGO/Zoonar

Keystone-SDA ATS

Itamar Ben Gvir (Sécurité nationale) et Bezalel Smotrich (Finances), partenaires clés de la coalition du Premier ministre Benjamin Netanyahu, sont déclarés «personae non gratae» en raison de leurs «propos génocidaires, encourageant une violence extrême et de graves violations des droits humains des Palestiniens», selon un communiqué.

Les deux responsables sont favorables à l'expansion de colonies juives en Cisjordanie et y encouragent «le nettoyage ethnique» tout comme dans la bande de Gaza, dénonce le gouvernement centriste.

«Il s'agit de la première mesure de ce type dans l'UE, nous sommes en quelque sorte les pionniers», a déclaré à la presse la ministre des Affaires étrangères Tanja Fajon, «même si d'autres pays en dehors du continent ont récemment frappé ces deux ministres d'une interdiction de voyager».

«Message clair»

«Nous envoyons ainsi un message clair au gouvernement israélien: le massacre de civils innocents doit cesser», a-t-elle ajouté.

Le Royaume-Uni, l'Australie, le Canada, la Nouvelle-Zélande et la Norvège avaient annoncé en juin des sanctions contre ces deux ministres, désormais frappés d'une interdiction de voyager dans ces pays, une démarche alors «condamnée» par Washington.

Alors que la pression internationale s'accroît sur Israël en raison de sa conduite de la guerre dans la bande de Gaza, la Slovénie est très active sur le sujet.

Le pays avait reconnu l'an dernier l'Etat palestinien, rejoignant l'Irlande, l'Espagne et la Norvège, et sa présidente Natasa Pirc Musar a récemment dénoncé un génocide devant le Parlement européen. Si près de 150 pays le reconnaissent, la plupart des pays occidentaux n'ont pas franchi ce pas.

Bientôt deux ans

La guerre à Gaza a été déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur le sud d'Israël le 7 octobre 2023, qui a entraîné du côté israélien la mort de 1219 personnes, en majorité des civils.

Au moins 58'573 personnes, majoritairement des civils, ont été tuées dans la campagne de représailles militaires israéliennes, selon des données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas, jugées fiables par l'ONU.