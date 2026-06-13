La Suède intercepte deux chasseurs russes près de son espace aérien

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mer Baltique La Suède intercepte deux chasseurs russes près de son espace aérien

Basile Mermoud

13.6.2026

La Suède a annoncé samedi avoir fait décoller en urgence deux paires de chasseurs JAS 39 Gripen pour intercepter deux avions de combat russes survolant la mer Baltique à proximité de son espace aérien.

Les tensions dans la mer Baltique se sont fortement accrues depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en 2022 (image d’illustration).
Les tensions dans la mer Baltique se sont fortement accrues depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en 2022 (image d’illustration).
KEYSTONE

13.06.2026, 11:30

13.06.2026, 12:06

Les deux incidents sont intervenus vendredi dans le sud et le nord de la mer Baltique. Des appareils de l'Otan ont aussi décollé «pour maintenir la sécurité dans l'espace aérien commun», a précisé l'armée suédoise dans un communiqué.

Guerre en Ukraine. Une attaque de drones ukrainiens fait un mort et déclenche un vaste incendie en Russie

Guerre en UkraineUne attaque de drones ukrainiens fait un mort et déclenche un vaste incendie en Russie

L'espace aérien suédois n'a pas été violé lors de ces deux incidents, a-t-elle indiqué. «Les actions russes sont graves et constituent un comportement récurrent menaçant à la fois notre intégrité territoriale et notre sécurité», a estimé le vice-amiral Ewa Skoog Haslum, chef des opérations interarmées, cité dans le communiqué.

La Suède est entrée dans l'Otan en mars 2024.

Archives sur la guerre en Ukraine

Poutine menace Kiev avec un missile hypersonique

Poutine menace Kiev avec un missile hypersonique

Orechnik est un nouveau missile balistique russe d'une portée de 3'000-5'500 km. Testé en conditions de combat, il a frappé une cible en Ukraine à 1'000 km. Ce missile pourrait menacer l'Europe et, potentiellement, la côte ouest des États-Unis.

29.11.2024

Les plus lus

Des vandales détruisent un projet scolaire à Schwyz : 150 arbres et arbustes arrachés
La Suède intercepte deux chasseurs russes près de son espace aérien
Bolide venant de Suisse intercepté à la douane : la facture va être salée
Guerre en Iran : le plan en 14 points qui met Trump hors de lui
Drame sur l’A8 : un accident de chantier coûte la vie à un ouvrier de 29 ans
Météo : le phénomène «Super El Niño» menace une partie de la Suisse