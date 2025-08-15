Voici comment la Suisse aurait dû agir face aux droits de douane

39 % de droits de douane sur les exportations suisses vers les États-Unis : les mesures punitives imposées par Donald Trump frappent principalement les produits pharmaceutiques, les montres et les machines-outils. Pour l’économiste Michael Bolliger, cette situation révèle des lacunes stratégiques — mais aussi des opportunités d’amélioration.

Le 1er août, le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane de 39% sur les marchandises suisses. Image : Keystone

Samuel Walder / trad. Samuel Walder

Pas le temps ? blue News résume pour toi Après les droits de douane de 39% imposés par le président américain Donald Trump sur les marchandises suisses, la réaction boursière est restée modérée, bien que la Suisse, dépendante des exportations, soit fortement touchée.

Michael Bolliger, expert de l'UBS, estime que le manque de marge de manœuvre dans les négociations et l'absence d'options de rétorsion crédibles constituent des désavantages pour la Suisse par rapport à des acteurs plus importants comme l'UE ou la Chine.

Il recommande des stratégies plus pragmatiques sur le modèle d'autres pays et s'attend à ce que les droits de douane se stabilisent à un niveau plus bas à moyen terme. Montre plus

Qu’est-ce qui a mal tourné? C’est la question que s’est posée la presse il y a une semaine, après que le président américain Donald Trump a imposé des droits de douane de 39% sur les marchandises suisses. Il est tentant de rejeter la faute sur l’autre camp. Mais en réalité, la véritable question à se poser est la suivante: qu’aurait-on pu faire autrement?

La réponse la plus simple à cette question est évidente : la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter aurait dû mieux négocier. Mais ce n'est pas facile avec une personnalité comme Donald Trump.

Pas de panique, le SMI reste stable, mais ...

Michael Bolliger, Chief Investment Officer Suisse chez UBS, propose une autre lecture de la situation. «On est toujours plus intelligent après coup. Cela vaut aussi pour la politique douanière américaine», explique-t-il à blue News. Malgré l’imposition de droits de douane élevés par les États-Unis le 1er août, la réaction des marchés boursiers est restée étonnamment mesurée.

«Le SMI a clôturé la séance en baisse de seulement 0,2%. Pour rappel, lorsque le président Trump avait annoncé des droits de douane ‘réciproques’ le 2 avril, l’indice avait chuté de près de 15 % dans les jours suivants», poursuit Bolliger.

Selon lui, la Suisse, en tant qu'économie dépendante des exportations, est plus exposée aux droits de douane américains que de nombreux autres pays et présente un excédent commercial très élevé avec les États-Unis pour les marchandises. Bolliger explique: «Les exportations de produits pharmaceutiques et d'or en sont en grande partie responsables, mais aussi l'industrie des machines, des produits de luxe et l'horlogerie».

Michael Bolliger est Chief Investment Officer Suisse chez UBS. Linkedin

La Suisse est également désavantagée à la table des négociations. «Pour un petit pays, les négociations peuvent être plus difficiles, notamment parce que les menaces de représailles ne sont ni vraiment crédibles ni efficaces». Des mesures comme les restrictions chinoises à l'exportation de terres rares, qui ont montré aux groupes d'armement et de technologie américains la vulnérabilité de leurs chaînes d'approvisionnement, ne seraient pas possibles pour la Suisse.

La Suisse aurait dû s'inspirer de ses voisins

«Une bonne dose de pragmatisme n'a pas donné de grands résultats ailleurs, mais des résultats plus ou moins acceptables», explique l'expert. Dans l'UE, la compétence en matière d'investissements directs étrangers ou d'importations d'armes et d'énergie appartient aux Etats membres et aux entreprises, et non à la Commission européenne. Mais cela n'aurait pas empêché la présidente de la Commission de signaler des intentions d'achat et d'investissement de grande envergure.

Bolliger déclare: «Nous pensons que la Suisse a encore une marge de progression dans ce domaine. En conséquence, nous sommes confiants dans le fait que les droits de douane américains se stabiliseront finalement à un niveau plus bas».

En résumé, cela suggère que la Suisse aurait peut-être dû s’inspirer de la stratégie adoptée par d’autres pays. A-t-elle sous-estimé le risque ? La question reste ouverte. Une chose est certaine : les entreprises, le monde politique — et, en fin de compte, la population — doivent désormais composer avec les droits de douane imposés par l’administration Trump.

Archive sur les droits de douane

