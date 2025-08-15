  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Aide internationale La Suisse débloque quatre millions pour le Soudan

ATS

15.8.2025 - 17:38

Le choléra menace la population soudanaise. Ici, des soignants administrent des vaccins oraux contre cette maladie.
Le choléra menace la population soudanaise. Ici, des soignants administrent des vaccins oraux contre cette maladie.
ATS

La Suisse a débloqué quatre millions de francs pour venir en aide au Soudan, gravement touché par la famine et le choléra. Pas moins de 64% de la population soudanaise, soit environ 28,4 millions de personnes, se trouve en situation d'insécurité alimentaire aiguë.

Keystone-SDA

15.08.2025, 17:38

«Face à cette situation, la Direction du développement de la coopération (DDC) a décidé de débloquer 4 millions de francs de son budget en faveur du Fonds humanitaire des Nations Unies pour le Soudan (SHF)», indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) vendredi dans un communiqué.

Ce montant vise à renforcer le soutien aux ONG internationales, nationales et locales, qui ont plus facilement accès aux zones les plus touchées et difficiles d'accès, précise-t-il. Depuis 2023, le DFAE a alloué plus de 135 millions de francs pour soutenir la population soudanaise.

Le pays est plongé, depuis plus de deux ans, dans une grave crise humanitaire, en raison des combats entre les Forces armées soudanaises et les Forces de soutien rapides. Plus de 10 millions de personnes sont actuellement déplacées à l’intérieur du pays et près de 4 millions ont fui dans les pays voisins. Selon les Nations Unies, plus de 30 millions de personnes ont besoin d’aide humanitaire au Soudan.

Les plus lus

«D’abord le choc, puis la panique» : ce que la guerre de Poutine inflige aux Russes
Voici comment la Suisse aurait dû agir face aux droits de douane
Coup de tonnerre : cinq équipes évincées du Tour de Romandie féminin !