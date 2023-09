La Suisse envoie trois hélicoptères Super Puma de l'armée et une trentaine d'experts pour aider la Grèce à lutter contre les incendies. Elle répond ainsi à une demande des autorités grecques. Les premières opérations sur le terrain débuteront dimanche.

La Suisse avait déjà mobilisé des hélicoptères Super Puma lors des feux qui avaient fait rage en Grèce en été 2021. KEYSTONE

La Suisse a décidé de se joindre aux efforts internationaux, a indiqué le Département des affaires étrangères (DFAE) vendredi dans un communiqué. Malgré l'aide fournie par plusieurs pays européens, les feux de forêt qui ravagent la Grèce depuis environ deux semaines ne sont toujours pas maîtrisés.

Les hélicoptères et le personnel de l'armée suisse décolleront samedi matin de Suisse à destination d'Alexandroupolis, ville située à l'est du pays et particulièrement touchée par les incendies. Des membres du corps suisse d'aide humanitaire et des spécialistes de l'armée sont également partis vendredi après-midi pour coordonner les opérations avec les autorités grecques, précise le DFAE.

mabe, ats