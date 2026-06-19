  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Mondial 2026
  4. Foot
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Autres
  8. Sport TV
  1. Foot
  2. Mondial 2026
  3. Super League
  4. Challenge League
  5. Champions League
  6. Bundesliga
  7. Premier League
  8. Serie A
  9. LaLiga
  10. Ligue 1
  11. Europa League
  12. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Région critique La Suisse envoie un attaché de défense en Pologne

ATS

19.6.2026 - 10:46

La Suisse réagit à l'aggravation de la menace qui pèse sur l'Europe du Nord-Est dans le contexte de la guerre en Ukraine. Un nouvel attaché de défense à Varsovie, la capitale polonaise, doit permettre une détection plus précoce des risques à partir de la mi-2027.

Le nouvel attaché de défense suisse à Varsovie, ici son centre-ville, a pour mission d'améliorer et d'accélérer la circulation des informations sur les questions de sécurité en provenance des pays concernés (archives).
Le nouvel attaché de défense suisse à Varsovie, ici son centre-ville, a pour mission d'améliorer et d'accélérer la circulation des informations sur les questions de sécurité en provenance des pays concernés (archives).
ATS

Keystone-SDA

19.06.2026, 10:46

19.06.2026, 10:49

Grâce au détachement d'un attaché de défense à Varsovie, la Suisse pourra «mieux évaluer et plus tôt la situation en matière de menaces en Europe du Nord-Est», a annoncé vendredi le Conseil fédéral. Ce nouveau poste à Varsovie vise à améliorer et à accélérer le flux d'informations en provenance des États de la région concernés par les questions de sécurité. La «capacité de veille diplomatique et militaire» sur place doit être renforcée, souligne le gouvernement.

Une meilleure analyse de la situation doit permettre d’identifier à un stade précoce les risques potentiels pour la Suisse et de les évaluer de manière approfondie. Cette décision doit aussi renforcer la coopération internationale du Département fédéral de la défense (DDPS) et de l’armée.

Région critique

L’Europe du Nord-Est, notamment la Pologne ainsi que les États baltes, est considérée comme une région critique compte tenu de la détérioration de la situation en matière de sécurité. Les pays d’Europe du Nord-Est se voient confrontés à des menaces hybrides émanant de la Russie ou de la Biélorussie.

Celles-ci résultent de la combinaison de moyens militaires, économiques, de renseignement ou de propagande. Des incidents, notamment impliquant des drones, se sont produits à plusieurs reprises ces derniers temps.

Selon le Conseil fédéral, d’autres accréditations annexes dans la région sont également possibles depuis Varsovie. Les ressources nécessaires à ce nouveau poste seront compensées au sein du DDPS, précise-t-il.

La Suisse dispose actuellement d’un total de vingt attachés de défense, avec 52 accréditations secondaires. Selon le Conseil fédéral, il n’existe pas encore de présence globale en Europe du Nord-Est. La Pologne et l’Estonie sont jusqu’à présent prises en charge par les représentations en Allemagne et à Stockholm.

Sur les vingt attachés de défense suisses, dix sont actuellement en poste en Europe, un à Washington, quatre au Proche-Orient et en Afrique, et cinq dans la région Asie-Océanie.

Les plus lus

Alors que les primes maladie explosent, ces médecins gagnent des salaires mirobolants
Comme le bar fait payer l'eau du robinet, un habitué renverse la situation
Découvrez ces mythes sur la chaleur qui ont la vie dure
Devant plusieurs célébrités, le couple Obama froisse Donald Trump !
Découvrez les notes des joueurs de la Nati
Accablé par la douleur, il se bat pour le droit de mourir