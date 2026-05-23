La Suisse et le Maroc veulent accélérer les renvois

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Situation irrégulière La Suisse et le Maroc veulent accélérer les renvois

ATS

23.5.2026 - 08:10

Le renvoi au Maroc de personnes en situation irrégulière en Suisse sera facilité à l'avenir. Les deux pays ont adopté vendredi un arrangement dans ce domaine. L'accord prévoit notamment des procédures accélérées en matière d’identification et de retour, indique le SEM.

Le renvoi au Maroc de personnes en situation irrégulière en Suisse sera facilité à l'avenir (archives).
Le renvoi au Maroc de personnes en situation irrégulière en Suisse sera facilité à l'avenir (archives).
sda

Keystone-SDA

23.05.2026, 08:10

Actuellement, l'identification des requérants déboutés dure en moyenne 150 jours. Ce délai sera ramené à l'avenir à 30 jours, a indiqué le porte-parole du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Daniel Bach, à Keystone-ATS, confirmant une information du Blick. Les documents de voyage seront également délivrés plus rapidement.

L'arrangement a été conclu lors d'une rencontre à Rabat entre le secrétaire d’Etat aux migrations, Vincenzo Mascioli, et le directeur de la migration et de la surveillance aux frontières, Khalid Zerouali, précise le SEM dans un communiqué. Il formalise la coopération en matière de retour de personnes en situation irrégulière.

Cette réunion fait suite à la visite, fin avril à Berne, du ministre marocain des affaires étrangères Nasser Bourita. Le chef de la diplomatie du royaume chérifien et le conseiller fédéral Beat Jans avaient alors souligné le caractère prioritaire de la coopération dans le domaine migratoire, notamment en matière de retour.

Rôle stratégique

Le Maroc joue un rôle stratégique dans la gestion des défis migratoires en Afrique du Nord, note le SEM. Les deux pays, qui «entretiennent une excellente collaboration depuis plusieurs années» dans ce domaine, coordonnent leur engagement au niveau régional dans le cadre du Processus de Rabat, dont la Suisse assume la présidence cette année.

Les deux pays ont également convenu de renforcer la coopération économique et d’améliorer les perspectives socio-professionnelles sur place. Le Maroc est devenu depuis 2025 un pays prioritaire de la coopération économique au développement suisse.

Il a en outre été convenu de renforcer la coopération policière, notamment par des initiatives ciblées dans le domaine de la formation et au travers d’échanges d’expertise.

Environ 24'000 Marocains vivent en Suisse, tandis que près de 1750 citoyens suisses résident au Maroc.

Les plus lus

Mobilisé par l’armée israélienne, un policier genevois licencié
Fuite chimique en Californie, environ 40'000 personnes évacuées
Deux animateurs d'une école écroués, soupçonnés de violences sexuelles
La Suisse et le Maroc veulent accélérer les renvois
Après plus d'un siècle d'attente, les Sang et Or couronnés !