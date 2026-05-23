La Suisse et le Maroc veulent accélérer les renvois

Le renvoi au Maroc de personnes en situation irrégulière en Suisse sera facilité à l'avenir. Les deux pays ont adopté vendredi un arrangement dans ce domaine. L'accord prévoit notamment des procédures accélérées en matière d’identification et de retour, indique le SEM.

Le renvoi au Maroc de personnes en situation irrégulière en Suisse sera facilité à l'avenir (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Actuellement, l'identification des requérants déboutés dure en moyenne 150 jours. Ce délai sera ramené à l'avenir à 30 jours, a indiqué le porte-parole du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Daniel Bach, à Keystone-ATS, confirmant une information du Blick. Les documents de voyage seront également délivrés plus rapidement.

L'arrangement a été conclu lors d'une rencontre à Rabat entre le secrétaire d’Etat aux migrations, Vincenzo Mascioli, et le directeur de la migration et de la surveillance aux frontières, Khalid Zerouali, précise le SEM dans un communiqué. Il formalise la coopération en matière de retour de personnes en situation irrégulière.

Cette réunion fait suite à la visite, fin avril à Berne, du ministre marocain des affaires étrangères Nasser Bourita. Le chef de la diplomatie du royaume chérifien et le conseiller fédéral Beat Jans avaient alors souligné le caractère prioritaire de la coopération dans le domaine migratoire, notamment en matière de retour.

Rôle stratégique

Le Maroc joue un rôle stratégique dans la gestion des défis migratoires en Afrique du Nord, note le SEM. Les deux pays, qui «entretiennent une excellente collaboration depuis plusieurs années» dans ce domaine, coordonnent leur engagement au niveau régional dans le cadre du Processus de Rabat, dont la Suisse assume la présidence cette année.

Les deux pays ont également convenu de renforcer la coopération économique et d’améliorer les perspectives socio-professionnelles sur place. Le Maroc est devenu depuis 2025 un pays prioritaire de la coopération économique au développement suisse.

Il a en outre été convenu de renforcer la coopération policière, notamment par des initiatives ciblées dans le domaine de la formation et au travers d’échanges d’expertise.

Environ 24'000 Marocains vivent en Suisse, tandis que près de 1750 citoyens suisses résident au Maroc.