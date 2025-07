La Suisse participera à la conférence internationale sur le Proche-Orient du 28 au 30 juillet à New York. Le but est de promouvoir une paix durable dans la région et de mettre en oeuvre la solution à deux Etats.

Initialement prévue en juin, la conférence avait été reportée en raison de l’escalade de violence au Moyen-Orient à ce moment-là (photo prétexte, archives). sda

Keystone-SDA ATS

Par sa participation à la conférence, la Suisse réaffirme sa volonté de continuer à œuvrer, par la voie diplomatique, pour une solution politique durable au conflit au Proche-Orient, fondée sur la solution à deux Etats et le droit international, écrit vendredi le Département fédéral des affaires étrangères. La Suisse est convaincue que cette solution est la seule à même de garantir paix, sécurité et dignité aux populations israéliennes et palestiniennes.

Initialement prévue en juin, la conférence avait été reportée en raison de l’escalade de violence au Moyen-Orient à ce moment-là.