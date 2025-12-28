La Suisse a expulsé à la mi-décembre un deuxième criminel afghan. Elle aimerait renvoyer une vingtaine d'hommes définitivement condamnés, mais ces procédures sont difficiles à mener.

C'est le deuxième homme à être renvoyé dans son pays cette année sur vingt qui ont été condamnés définitivement (photo prétexte, archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a confirmé dimanche à l'agence de presse Keystone-ATS une information du Sonntagsblick. Après une tentative d'expulsion infructueuse l'année dernière, les négociations entre la Suisse et le régime taliban semblent désormais porter leurs fruits.

C'est le deuxième homme à être renvoyé dans son pays cette année sur vingt qui ont été condamnés définitivement. Les expulsions dans ce pays sont difficiles, car la Suisse n'entretient pas de relations officielles avec le régime des talibans, au pouvoir depuis 2021.

Il y a un peu plus d'un an, une tentative d'expulsion avait échoué: à peine arrivé à Kaboul, un homme avait dû retourner en Suisse, les talibans l'empêchant d'entrer dans le pays. C'est pourquoi, en août, le SEM a invité des représentants du gouvernement taliban à l'aéroport de Genève pour négocier les futurs renvois.

Les représentants talibans ont identifié treize des 20 criminels afghans. Parmi eux se trouvait l'homme qui a été expulsé en décembre, a indiqué le SEM. Les préparatifs pour d'autres expulsions sont en cours, a ajouté l'office.