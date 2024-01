La Suisse va envoyer des dizaines de tramways en Ukraine en soutien aux villes de Lviv (ouest), où de nombreuses personnes se sont réfugiées depuis le début du conflit, et de Vinnytsa (centre), annonce vendredi le ministère de l’Économie.

S'y ajouteront «probablement 67 trams» venant de Zurich pour la ville de Vinnytsa, où 28 véhicules ont déjà été envoyés. KEYSTONE

Le pays alpin va livrer à Lviv 11 tramways qui ont été retirés de la circulation à Berne mais sont encore «en parfait état de marche» et peuvent encore circuler «10 à 12 ans», indique le ministère dans un communiqué.

«De nombreuses personnes se sont réfugiées à Lviv suite à l'offensive russe, et bon nombre d'entreprises y ont été également relocalisées, confrontant la ville à une importante croissance démographique», explique-t-il.

«Le trafic routier a augmenté en conséquence, raison pour laquelle les trams supplémentaires y sont très bienvenus», ajoute le ministère.

Prise en charge les frais d'acheminement

Les autorités suisses vont organiser et prendre en charge les frais d'acheminement de ces véhicules vers l'Ukraine ainsi que la formation des employés chargés de leur maintenance.

Quatre collaborateurs des transports publics de Lviv viendront suivre au printemps un stage de quatre semaines en Suisse afin de pouvoir assurer l'exploitation et la maintenance de ces tramways.

Le ministère de l’Économie finance également à Lviv la construction d'une nouvelle ligne de tramway vers un hôpital, sur laquelle les trams bernois à plancher bas pourront circuler.

67 trams de Zurich

S'y ajouteront «probablement 67 trams» venant de Zurich pour la ville de Vinnytsa, où 28 véhicules ont déjà été envoyés.

La Suisse, bien que neutre sur le plan militaire, s'est alignée sur les sanctions internationales visant la Russie suite à son offensive en Ukraine.

«L'exportation de trams suisses dans des pays partenaires relève de la tradition», souligne le ministère de l’Économie.

Par le passé, le ministère de l’Économie et les compagnies de transports publics de Bâle, Berne et Zurich avaient déjà envoyé des tramways vers la Roumanie, la Serbie et déjà vers l'Ukraine à Vinnytsa, où 88 tramways zurichois avaient été livrés entre 2007 et 2011.