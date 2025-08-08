  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Jass Fédéral
  5. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Plastique La Suisse veut «un changement de rythme» des discussions

ATS

8.8.2025 - 14:43

La Suisse admet qu'"il faut un changement de rythme» dans les discussions à Genève pour un accord international contre la pollution plastique. Malgré l'absence d'avancées suffisantes, le chef négociateur suisse Felix Wertli reste «prudemment optimiste».

Le chef négociateur suisse dans les discussions sur le plastique Felix Wertli souhaite une accélération dans les pourparlers qui doivent durer encore une semaine à Genève.
Le chef négociateur suisse dans les discussions sur le plastique Felix Wertli souhaite une accélération dans les pourparlers qui doivent durer encore une semaine à Genève.
ATS

Keystone-SDA

08.08.2025, 14:43

08.08.2025, 15:00

«Les discussions sont plus précises, plus concises» que lors de la précédente série de négociations en Corée du Sud il a quelques mois, a-t-il affirmé vendredi à des journalistes suisses. «Mais elles sont encore trop lentes», ajoute-t-il.

Les pays ambitieux comme les Etats producteurs réfractaires campent sur leurs positions. «Beaucoup de discussions ont lieu pour trouver des solutions», estime M. Wertli.

La question d'un objectif de réduction de la production de plastique, incontournable pour les ONG, n'est pas réglée. Tout comme celle d'une liste de composants à interdire ou d'un mécanisme de financement pour les pays en développement. «Nous devons vraiment progresser pour préparer le terrain aux ministres» qui arriveront pour certains dès mardi pour les derniers jours de discussions.

Les plus lus

Alors que les rentes s'effondrent, les retraités suisses doivent s’attendre au pire
Chine : un virus se propage rapidement et provoque des scènes affolantes
Karine Le Marchand : «Je n’ai aucune honte à dire que...»
Un mort et une blessée grave lors d'une terrible chute au Mönch
«C’est la faute du Noir» - L'ancien directeur de Credit Suisse règle ses comptes !
L’un des petit-fils de Jack Nicholson défraie la chronique