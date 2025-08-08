La Suisse admet qu'"il faut un changement de rythme» dans les discussions à Genève pour un accord international contre la pollution plastique. Malgré l'absence d'avancées suffisantes, le chef négociateur suisse Felix Wertli reste «prudemment optimiste».

Le chef négociateur suisse dans les discussions sur le plastique Felix Wertli souhaite une accélération dans les pourparlers qui doivent durer encore une semaine à Genève. ATS

Keystone-SDA ATS

«Les discussions sont plus précises, plus concises» que lors de la précédente série de négociations en Corée du Sud il a quelques mois, a-t-il affirmé vendredi à des journalistes suisses. «Mais elles sont encore trop lentes», ajoute-t-il.

Les pays ambitieux comme les Etats producteurs réfractaires campent sur leurs positions. «Beaucoup de discussions ont lieu pour trouver des solutions», estime M. Wertli.

La question d'un objectif de réduction de la production de plastique, incontournable pour les ONG, n'est pas réglée. Tout comme celle d'une liste de composants à interdire ou d'un mécanisme de financement pour les pays en développement. «Nous devons vraiment progresser pour préparer le terrain aux ministres» qui arriveront pour certains dès mardi pour les derniers jours de discussions.