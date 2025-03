La décision de Donald Trump de suspendre l'aide militaire des Etats-Unis à l'Ukraine éloigne la paix entre Kiev et Moscou, a estimé mardi le ministre français chargé de l'Europe Benjamin Haddad.

«Il y a un agresseur dans cette guerre qui est la Russie et l'Ukraine se défend courageusement depuis trois ans» a déclaré Benjamin Haddad. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Une décision de suspension des armes à l'Ukraine, est-ce qu'elle renforce la paix ou est-ce qu'elle l'éloigne?», a-t-il interrogé. «Elle l'éloigne parce qu'elle ne ferait que renforcer la main de l'agresseur sur le terrain qui est la Russie», a-t-il ajouté.

«Il ne faut jamais l'oublier: il y a un agresseur dans cette guerre qui est la Russie et l'Ukraine se défend courageusement depuis trois ans», a-t-il également déclaré.

Le président américain a ordonné lundi une «pause» dans l'aide militaire des Etats-Unis à l'Ukraine, après avoir reproché au dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky de s'être montré irrespectueux et de manquer de gratitude envers le gouvernement américain pour ses efforts visant à mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie.

«Si on veut mettre fin à cette guerre (...)» avec «notre objectif d'obtenir une paix durable avec des garanties de sécurité solides et bien, il faut mettre la pression sur l'agresseur qui est la Russie et non pas sur l'Ukraine comme on a l'air de le voir depuis déjà quelques semaines», a également réagi Benjamin Haddad, en référence à l'altercation entre le président américain et son homologue ukrainien vendredi dernier.

Il a en outre estimé que dans un contexte où les Etats-Unis se désintéressent de l'Ukraine, «c'est un moment de responsabilité pour les Européens». «Nous aurons cette semaine, jeudi à Bruxelles, un conseil» qui «sera historique et décisif», a poursuivi le ministre.