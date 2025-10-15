  1. Clients Privés
Diplomatie La Syrie va demander à la Russie de livrer Bachar al-Assad

ATS

15.10.2025 - 11:53

Le président intérimaire syrien Ahmad al-Chareh, qui effectue mercredi sa première visite en Russie, va demander à Moscou de livrer le dirigeant déchu Bachar al-Assad, a déclaré à l'AFP un responsable gouvernemental syrien qui a requis l'anonymat.

La Syrie va demander à Moscou de lui livrer l'ex-président Bachar al-Assad, réfugié en Russie. (archives)
La Syrie va demander à Moscou de lui livrer l'ex-président Bachar al-Assad, réfugié en Russie. (archives)
ATS

Keystone-SDA

15.10.2025, 11:53

15.10.2025, 11:54

Le nouveau dirigeant syrien est arrivé à Moscou où il doit rencontrer son homologue russe Vladimir Poutine, selon l'agence officielle syrienne Sana. M. Chareh avait renversé en décembre 2024, à la tête d'une coalition islamiste, Bachar al-Assad qui avait fui en Russie, l'un de ses principaux alliés.

