  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

«Geste hautement provocateur» La tension monte d’un cran entre les Etats-Unis et le Venezuela !

ATS

5.9.2025 - 08:08

Le ministère américain de la défense a dénoncé jeudi le survol par deux avions militaires vénézuéliens d'un navire de la marine des Etats-Unis dans les eaux internationales comme un «geste hautement provocateur». Il a mis en garde Caracas contre toute escalade.

Donald Trump a le Venezuela dans son collimateur.
Donald Trump a le Venezuela dans son collimateur.
ats

Keystone-SDA

05.09.2025, 08:08

«Il est fortement conseillé au cartel dirigeant le Venezuela de ne pas poursuivre d'autres efforts visant à obstruer, dissuader ou interférer avec les opérations de lutte contre les stupéfiants et contre le terrorisme menées par l'armée américaine», a écrit le Pentagone dans un message sur le réseau social X.

Washington a déployé des bâtiments de guerre dans les Caraïbes, alors que le président américain Donald Trump accuse son homologue vénézuélien Nicolás Maduro de diriger un réseau de trafic de drogue.

Bateau bombardé. Venezuela : Donald Trump aurait-il franchi une ligne rouge ?

Bateau bombardéVenezuela : Donald Trump aurait-il franchi une ligne rouge ?

Bateau bombardé et coulé

Le milliardaire américain a affirmé mardi sur son réseau social Truth Social que les Etats-Unis ont frappé un «bateau transportant de la drogue», tuant 11 «narcoterroristes» présentés comme des membres du cartel du Tren de Aragua. Le Tren de Aragua est une organisation criminelle vénézuélienne implantée dans plusieurs pays et classée comme organisation terroriste par Donald Trump.

La frappe a eu lieu alors que le bateau se trouvait «dans les eaux internationales, transportant des stupéfiants, à destination des Etats-Unis», a-t-il ajouté.

Nicolás Maduro a dénoncé la «menace» de navires et d'un sous-marin américains, qui «visent le Venezuela», et invoqué le risque d'un débarquement américain et d'un «changement de régime». Le Venezuela est prêt à la «lutte armée pour la défense du territoire national», a-t-il assuré, bien que les Etats-Unis n'aient jamais menacé ouvertement d'envahir son pays.

Tensions USA/Venezuela. Un navire US entre dans le canal de Panama

Tensions USA/VenezuelaUn navire US entre dans le canal de Panama

Les plus lus

Un ancien collègue témoigne: «Il y avait deux Jean (...) on avait la boule au ventre»
À Paris, une créatrice suisse fait sensation: «En dessous je porte de belles choses»
Retraite anticipée : les 7 erreurs à éviter absolument
«J'ai eu un cas impliquant une fille de 15 ans recrutée pour tirer dans la tête»
Joe Biden aperçu avec une énorme cicatrice sur la tête
En larmes, Lionel Messi fait ses adieux à «son pays, son peuple»