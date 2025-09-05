Le ministère américain de la défense a dénoncé jeudi le survol par deux avions militaires vénézuéliens d'un navire de la marine des Etats-Unis dans les eaux internationales comme un «geste hautement provocateur». Il a mis en garde Caracas contre toute escalade.

Donald Trump a le Venezuela dans son collimateur. ats

Keystone-SDA ATS

«Il est fortement conseillé au cartel dirigeant le Venezuela de ne pas poursuivre d'autres efforts visant à obstruer, dissuader ou interférer avec les opérations de lutte contre les stupéfiants et contre le terrorisme menées par l'armée américaine», a écrit le Pentagone dans un message sur le réseau social X.

Washington a déployé des bâtiments de guerre dans les Caraïbes, alors que le président américain Donald Trump accuse son homologue vénézuélien Nicolás Maduro de diriger un réseau de trafic de drogue.

Bateau bombardé et coulé

Le milliardaire américain a affirmé mardi sur son réseau social Truth Social que les Etats-Unis ont frappé un «bateau transportant de la drogue», tuant 11 «narcoterroristes» présentés comme des membres du cartel du Tren de Aragua. Le Tren de Aragua est une organisation criminelle vénézuélienne implantée dans plusieurs pays et classée comme organisation terroriste par Donald Trump.

La frappe a eu lieu alors que le bateau se trouvait «dans les eaux internationales, transportant des stupéfiants, à destination des Etats-Unis», a-t-il ajouté.

Nicolás Maduro a dénoncé la «menace» de navires et d'un sous-marin américains, qui «visent le Venezuela», et invoqué le risque d'un débarquement américain et d'un «changement de régime». Le Venezuela est prêt à la «lutte armée pour la défense du territoire national», a-t-il assuré, bien que les Etats-Unis n'aient jamais menacé ouvertement d'envahir son pays.