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Meloni, une «idiote certifiée» La tension monte entre la Russie et l'Italie après les propos outranciers d'un présentateur

Basile Mermoud

21.4.2026

Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani a annoncé mardi la convocation de l'ambassadeur russe à Rome pour protester après les «très graves et insultantes» déclarations du présentateur Vladimir Soloviev à la télévision russe à l'encontre de la Première ministre Giorgia Meloni.

«Cette Meloni est une créature fasciste qui a trahi ses électeurs, car elle s’est présentée avec des slogans complètement différents», a déclaré le présentateur en russe Vladimir Soloviev.
«Cette Meloni est une créature fasciste qui a trahi ses électeurs, car elle s’est présentée avec des slogans complètement différents», a déclaré le présentateur en russe Vladimir Soloviev.
imago/ZUMA Press

Agence France-Presse

21.04.2026, 18:52

21.04.2026, 18:57

Selon les médias italiens, M. Soloviev a traité Mme Meloni, en italien, de «honte de la race humaine», «bête sauvage», «idiote certifiée», l'appelant «Giorgia la salope», en s'adressant directement à la Première ministre, «quelle vilaine petite femme méchante».

«Cette Meloni est une créature fasciste qui a trahi ses électeurs, car elle s’est présentée avec des slogans complètement différents», a ensuite poursuivi le présentateur en russe.

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«La trahison est son deuxième nom, elle a même trahi Trump, à qui elle avait auparavant juré fidélité», a-t-il encore dit.

L'ensemble de la classe politique italienne, de majorité mais aussi d'opposition, a fermement condamné ces propos. Les rapports entre Rome et Moscou sont tendus depuis l'attaque russe contre l'Ukraine, l'Italie offrant un soutien sans faille à Kiev.

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