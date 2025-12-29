  1. Clients Privés
Affrontements frontaliers La Thaïlande accuse le Cambodge d'avoir «violé» leur cessez-le-feu

ATS

29.12.2025 - 10:21

La Thaïlande a accusé lundi le Cambodge d'avoir «violé» le cessez-le-feu que les deux voisins d'Asie du Sud-Est ont conclu samedi après trois semaines d'affrontements frontaliers. Elle a recensé plus de 250 drones au-dessus de son territoire.

Les combats entre la Thaïlande et le Cambodge ont fait un million de déplacés en trois semaines (archives).
Les combats entre la Thaïlande et le Cambodge ont fait un million de déplacés en trois semaines (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.12.2025, 10:21

29.12.2025, 10:29

«Plus de 250 véhicules aériens sans pilote ont été détectés en provenance du côté cambodgien, pénétrant dans le territoire souverain de la Thaïlande» dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué l'armée thaïlandaise dans un communiqué.

Conflit frontalier. Le Cambodge et la Thaïlande conviennent d'un cessez-le-feu immédiat

Conflit frontalierLe Cambodge et la Thaïlande conviennent d'un cessez-le-feu immédiat

«De telles actions constituent une provocation et une violation des mesures visant à réduire les tensions», a-t-elle ajouté.

