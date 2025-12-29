La Thaïlande a accusé lundi le Cambodge d'avoir «violé» le cessez-le-feu que les deux voisins d'Asie du Sud-Est ont conclu samedi après trois semaines d'affrontements frontaliers. Elle a recensé plus de 250 drones au-dessus de son territoire.

Les combats entre la Thaïlande et le Cambodge ont fait un million de déplacés en trois semaines (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

«Plus de 250 véhicules aériens sans pilote ont été détectés en provenance du côté cambodgien, pénétrant dans le territoire souverain de la Thaïlande» dans la nuit de dimanche à lundi, a indiqué l'armée thaïlandaise dans un communiqué.

«De telles actions constituent une provocation et une violation des mesures visant à réduire les tensions», a-t-elle ajouté.