La trêve douanière entre Pékin et Washington expire bientôt

Pékin et Washington continuent lundi de négocier à quelques heures de la fin théorique de la trêve qui avait suspendu un affrontement à coups de droits de douane entre les deux puissances.

Keystone-SDA ATS

Le président américain Donald Trump a affirmé que les négociations se déroulaient «plutôt bien».

«Nous verrons ce qui arrivera. (...) La relation entre le président Xi (Jinping) et moi est très bonne», a aussi déclaré le chef de l'Etat à la presse depuis la Maison Blanche.

Un peu plus tôt, Pékin avait rapporté souhaiter une issue «positive» dans les négociations avec Washington.

«Nous espérons que les Etats-Unis travailleront avec la Chine pour respecter l'important consensus atteint lors de l'entretien téléphonique entre les deux chefs d'Etat... et s'efforceront d'obtenir des résultats positifs sur la base de l'égalité, du respect et du bénéfice mutuels», a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Lin Jian, dans un communiqué.

Accord à Genève

Engagés au printemps dans un affrontement commercial à coups de droits de douane exorbitants, Pékin et Washington avaient fini par conclure une trêve de 90 jours en mai à Genève.

Cet accord a temporairement fixé à 30% les nouveaux droits de douane américains sur les produits chinois, tandis que les taxes de Pékin sur les produits américains s'élèvent à 10%.

Plusieurs cycles de négociations impliquant des hauts responsables des deux côtés ont ensuite eu lieu à Londres puis Stockholm, pour éviter un nouvel embrasement et maintenir la trêve sur les rails, sans que celle-ci soit prolongée au-delà du 12 août, date à laquelle les droits de douane américains pourraient revenir à des niveaux plus élevés.

Le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, avait déclaré, à l'issue des négociations en Suède, que Donald Trump aurait le «dernier mot» sur toute prolongation d'une trêve tarifaire.

D'autres hauts responsables américains ont montré qu'ils étaient pour. La trêve devrait être prolongée «de 90 jours supplémentaires (...) c'est mon sentiment», a ainsi déclaré la semaine dernière sur Fox Business le ministre américain du Commerce Howard Lutnick.

Appel du pied sur le soja

Le président américain Donald Trump semble déterminé à obtenir des concessions de dernière minute.

Dans la nuit de dimanche à lundi, il a publié un message sur sa plateforme Truth Social, appelant la Chine à «quadrupler ses achats de soja américain».

«La Chine s'inquiète de manquer de soja. Nos géniaux agriculteurs produisent les meilleures graines de soja», a-t-il écrit, affirmant que cela permettrait de surcroît de «réduire significativement» le déficit commercial que connaissent les Etats-Unis avec la Chine, via un sursaut des importations chinoises.

Il conclut d'un «merci président Xi».

Depuis son retour au pouvoir en janvier, le président américain Donald Trump a mis en place, en plusieurs vagues, de nouvelles surtaxes sur les produits entrant aux Etats-Unis. Celles-ci vont de 10 à 50% selon les situations et les pays, sans compter les droits de douane frappant des secteurs en particulier (automobile, acier, aluminium, cuivre).

Le chef de l'Etat menace d'en imposer d'autres au nom de la protection de l'industrie nationale (sur les produits pharmaceutiques et les semi-conducteurs, notamment) ou pour réprimander des pays pour des motifs politiques.