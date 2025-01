Des membres des familles des otages détenus par le Hamas à Gaza et leurs sympathisants brandissent des torches et des affiches alors qu'ils réagissent aux informations sur le cessez-le-feu lors d'une manifestation appelant à un cessez-le-feu et à la libération des otages, devant le siège du parti Likoud à Tel Aviv, en Israël, le 15 janvier 2025.

KEYSTONE