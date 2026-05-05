Hegseth fait le grand ménage et introduit sa femme au Pentagone!

Le ministre américain de la Défense Pete Hegseth a licencié 24 officiers supérieurs depuis qu'il est aux commandes du Pentagone. Les minorités sont concernées de manière disproportionnée. En même temps, il rassemble autour de lui des amis et des parents: depuis peu, il amène apparemment sa femme aux réunions.

Liens familiaux à Washington : Pete Hegseth et sa femme Jennifer Rauchet le 6 avril à la Maison Blanche. Photo : Keystone

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pete Hegseth fait le ménage au ministère de la Défense: la vague de démissions ou de départs à la retraite forcés d'officiers de haut rang est «sans précédent», constate le journal britannique «The Guardian». Les médias font déjà des comparaisons avec les purges de Joseph Staline en Union soviétique, peut-on lire.

24 personnes sont concernées depuis février 2025: le coup d'envoi a été donné avec le licenciement de Charles Brown Jr., qui figurait encore en 2020 sur la liste du «Times» des 100 personnes les plus influentes du monde. Le général avait été nommé lors du premier mandat de Donald Trump et servait de lien entre l'armée et la politique en tant que président des Joint Chiefs of Staff.

Avant d'être confirmé par le Sénat, le successeur de ce Noir de 64 ans a dû être rapidement promu de général trois à quatre étoiles et en outre sorti de sa retraite: des critiques ont contesté à Dan Caine l'aptitude à occuper ce poste, écrit le «Guardian».

Une femme et un frère au Pentagone

Les choses se sont poursuivies selon ce schéma au cours des 15 derniers mois: Hegseth s'est de plus en plus isolé avec ce comportement au Pentagone, affirment les Britanniques de l'intérieur. Le ministre s'entoure de plus en plus d'amis - et de parents - au travail.

Hegseth fired our Generals. And now is bringing Kid Rock to the Pentagon address our military??? These people are deeply unserious.



[image or embed] — Rep. Melanie Stansbury (NM-01) (@repstansbury.bsky.social) 29. April 2026 um 02:09

C'est également ce que remarquent nos collègues de l '«Independent»: «Pete Hegseth amène désormais sa femme aux réunions du Pentagone, après avoir licencié des hauts fonctionnaires», titre le portail libéral.

Jennifer Rauchet participe donc à des réunions au ministère. Le couple se connaît depuis l'époque où ils travaillaient ensemble à «Fox News», où elle était productrice.

Pete Hegseth a été marié deux fois avant de s'unir à Jennifer Rauchet. Cette dernière a trois enfants d'un précédent mariage et son nouvel époux en a également trois. Ensemble, ils ont eu une fille en 2017 et élèvent donc sept enfants au total. Ils se sont mariés en 2019 au Trump National Golf Club à Colts Neck, New Jersey, rapporte «People».

…in “sharing” by leaking attack plans to his wife, brother, and lawyer. .•Bottom Line• Hegseth must be held accountable for his abject recklessness and repeated breaches of national security. Hegseth isn’t serving the American people. Hegseth’s serving America’s foes.



[image or embed] — Stephanie Kennedy (@wordswithsteph.bsky.social) 2. Mai 2025 um 06:46

«Peur et paranoïa»

Outre sa femme, Hegseth amène également son frère Phil au travail, dont il a fait son conseiller, tout comme l'avocat Tim Parlatone. Ce dernier a autrefois représenté aussi bien l'homme de 45 ans que Donald Trump devant les tribunaux. Il a également été l'objet de questions critiques lors de la dernière audition de Hegseth au Congrès.

Selon le «Guardian», certaines voix affirment que l'homme de 45 ans vit dans «la peur et la paranoïa» que Trump puisse le licencier: en tant qu'ancien membre de la garde nationale sans expérience du combat, il ne serait pas vraiment prédestiné à son poste.

C'est pourquoi il s'entoure de personnes de confiance. Comme le milliardaire Steve Feinberg qui, en tant qu'adjoint, codirige le ministère pour lequel travaillent 2,1 millions de militaires et 770 000 fonctionnaires.

REED: The direction from your behavior is an intense interest in Christianity and nationalism and in not recognizing the talents of women and non-white gentlemen. That's the wrong direction



HEGSETH: I am not ashamed of my faith in Jesus Christ pic.twitter.com/ru660ARkQg — Aaron Rupar (@atrupar) April 30, 2026

Ceux qui ne suivent pas sont mis à la porte. Selon le journal britannique, 60% de ces cas concernent des soldats noirs ou des femmes. Sont par exemple concernés: l'amirale Lisa Franchetti ou le général hautement décoré Randy George, qui a été renvoyé en avril parce qu'il aurait refusé de rayer deux Noirs et deux femmes de la liste des promotions à venir.

«Ils veulent créer des forces armées idéologiquement pures»

«Pourquoi le général George, si respecté, a-t-il été renvoyé ?», demande la démocrate Chrissy Houlahan lors de l'audition au Congrès le 29 avril. Hegseth préfère ne pas évoquer ces raisons «par respect pour ces officiers».

«Quoi qu'il en soit, il est très difficile de changer la culture du ministère, qui a été détruite par des perspectives erronées», se laisse-t-il tout de même aller à dire. «Vous dites donc que le général George a détruit la culture ?», poursuit Houlahan. «Nous nous sommes débarrassés de nombreux officiers de haut rang dans cette administration parce que nous avions besoin d'une nouvelle direction», explique alors Hegseth.

Hegseth refuses to say why General George was fired.



“Well, as with any moves we make with general officers, first of all, I thank them for their service.”



“My impression is you thanked him by a text or a phone call. You didn't even do it to his face.” pic.twitter.com/NgKIxFgayQ — Acyn (@Acyn) April 29, 2026

«Il s'agissait de faire le ménage parmi les officiers et de poursuivre les soi-disant officiers woke au niveau supérieur», explique l'ancien major-général de l'armée Paul Eaton au «Guardian». «Ils veulent créer des forces armées idéologiquement pures, dociles au président et à son ministre de la Défense, et dont le serment est plus axé sur une personne que sur la Constitution».

Eaton estime que le leadership de l'armée américaine a été «substantiellement endommagé»: «C'est un environnement vraiment malsain quand vous avez peur de dire ce que vous pensez. Et pas seulement la vérité face au pouvoir, mais aussi dans la défense des forces armées contre des décisions stupides».