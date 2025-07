La neige s'est invitée vendredi sur les plateaux du nord-est de la Turquie tandis que les pompiers bataillent contre les flammes, 1.600 km plus à l'ouest sur la côte.

Une personne observe un incendie de forêt dans le district de Çeşme à Izmir, en Turquie, le 3 juillet 2025. KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

Plusieurs provinces sont concernées dans l'Est de l' Anatolie comme Rize, Trabzon, Bayburt et Erzurum, une météo inédite depuis des décennies de mémoire d'homme, selon les médias locaux.

Selon un journaliste local joint par l'AFP à Rize, les chutes de neige ont duré près de cinq heures: «J'ai 65 ans, j'ai passé quasiment toute ma vie à Rize, c'est la première fois que je vois de la neige en juillet» s'étonne Gencaga Karafazlioglu.

«Il a neigé environ 4 à 5 heures», a-t-il raconté. «La région d'Artvin (près de la frontière géorgienne, ndlr) a été la plus touchée. A Rize, nous avons l'habitude d'anomalies climatiques... Les anciens disent avoir déjà vu de la neige en juillet il y a 30-40 ans, mais pas autant».

Au-dessus de Rize, les images de l'agence DHA montrent une maisonnette en pierre recouverte de plus de dix centimètres de poudreuse. Il a neigé sur tout l'extrême nord-est du pays, généralement vert et pluvieux, sur une bande d'environ 100 km de long à vol d'oiseau.

Selon l'agence étatique Anadolu, des pluies torrentielles se sont abattues sur la province de Trabzon et se sont transformées en neige dans certaines régions à mesure que la température de l'air plongeait.

De même à Bayburt où le froid et la pluie se sont abattus jeudi soir sur la ville et ont laissé place aux flocons dans les zones plus hautes, obligeant les bergers à mener leurs moutons sur des sentes enneigées.

La région vit principalement de l'élevage ovin et entame chaque saison une transhumance estivale. En revanche à 1.600 km à l'ouest, la région touristique d'Izmir sur la côte égéenne, se bat contre des incendies stimulés par le terrain sec et des vents à 85 km/h.

Les températures doivent augmenter ce weekend et atteindre au moins 40°C en début de semaine prochaine sur la côte occidentale et dans le sud-est.

Les autorités ont également lancé un avertissement aux habitants d'Ankara, la capitale au coeur de l'Anatolie, où le mercure est attendu au delà des 36°C.