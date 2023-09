La vaccination est recommandée aux personnes vulnérables

L’Office fédéral de la santé publique (OFSP) et la Commission fédérale pour les vaccinations (CFV) recommandent aux personnes vulnérables de se faire vacciner contre le Covid-19 pour l'hiver. Le coronavirus continue de circuler et peut provoquer une forme grave du Covid-19.

La CFV et l’OFSP recommandent aux personnes vulnérables de recevoir une dose de vaccin anti-Covid-19 en automne/hiver 2023/2024 (image d'illustration). KEYSTONE/TI-PRESS/SAMUEL GOLAY

Pour cette raison, une vaccination leur est recommandée cet automne pour se protéger contre une telle évolution, indique l'OFSP dans un communiqué publié lundi.

Par rapport aux années de pandémie 2020 et 2021, la situation a beaucoup changé: chez les personnes de moins de 65 ans ne présentant pas de facteur de risque, la probabilité d'une forme grave du Covid-19 est minime. Chez les personnes vulnérables par contre, le risque est nettement plus élevé. La vaccination leur offrira une meilleure protection contre une évolution grave de la maladie.

Nouvelles mutations

Les variants actuellement en circulation présentent de nouvelles mutations qui leur permettent d'échapper en partie à l'immunité acquise par la population, souligne l'OFSP. En outre, la protection conférée par la vaccination (ou une infection antérieure) diminue progressivement avec le temps.

Du fait de ces deux facteurs, auxquels s'ajouteront des contacts plus nombreux dans les espaces intérieurs, l'OFSP et la CFV s'attendent à une augmentation du nombre d'infections cet automne et cet hiver.

Comme jusqu'ici, le coronavirus provoque des infections et des cas de maladie pouvant évoluer en forme grave chez les personnes vulnérables. La vaccination leur offre ainsi une bonne protection contre ces formes graves, mais ne protège guère d'une transmission et de l'infection ou des formes peu symptomatiques du Covid-19.

Personnes âgées dès 65 ans

La CFV et l'OFSP recommandent aux personnes vulnérables de recevoir une dose de vaccin en automne/hiver 2023/2024. En font partie les personnes de plus de 65 ans, les personnes à partir de 16 ans atteintes d'une maladie préexistante ou de trisomie 21, et les femmes enceintes atteintes d'une maladie préexistante.

Pour les femmes enceintes sans facteur de risque, une vaccination est conseillée si le médecin traitant l'estime nécessaire d'un point de vue médical.

Aucune recommandation officielle de vaccination n'est formulée pour les autres groupes de personnes. En effet, en l'absence de facteur de risque, la probabilité de développer une forme grave de la maladie est faible. Une vaccination reste néanmoins toujours possible contre paiement.

Moment de la vaccination

Dans l'idéal, la vaccination devrait être effectuée entre mi-octobre et décembre 2023, note l'OFSP. Les cantons informeront individuellement sur l'offre disponible. La vaccination contre le Covid-19 comprend une seule dose de vaccin, qui peut être administrée au plus tôt six mois après la dernière dose ou la dernière infection connue.

La CVF et l'OFSP recommandent de préférence l'utilisation d'un vaccin à ARNm ou à base de protéines adapté au variant XBB.1.5. Ils partent du principe que ces produits protègent également bien contre les formes graves du Covid-19 pouvant être causées par les variants actuellement en circulation. Ces vaccins sont en cours d'autorisation auprès de l'Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic).

pame, ats