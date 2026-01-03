  1. Clients Privés
«Attaque brutale» La vice-présidente vénézuélienne exige une preuve de vie de Maduro

ATS

3.1.2026 - 11:51

La vice-présidente vénézuélienne, Delcy Rodriguez, a affirmé samedi matin qu'elle ignorait où se trouvait le président Nicolas Maduro. Elle a exigé une «preuve de vie» aux Etats-Unis après l'attaque américaine pendant la nuit.

La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez s'exprime lors d'une réunion du Conseil national pour la souveraineté et la paix à Caracas, au Venezuela, le 29 septembre 2025 (archives).
La vice-présidente vénézuélienne Delcy Rodriguez s'exprime lors d'une réunion du Conseil national pour la souveraineté et la paix à Caracas, au Venezuela, le 29 septembre 2025 (archives).
KEYSTONE

Keystone-SDA

03.01.2026, 11:51

«Face à cette attaque brutale, nous ignorons où se trouvent le président Nicolas Maduro et la Première dame, Cilia Flores. Nous exigeons du gouvernement du président Donald Trump une preuve de vie», a-t-elle déclaré lors d'une conversation téléphonique à la télévision publique.

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi que les forces américaines avaient capturé le président vénézuélien, après avoir lancé une «attaque de grande envergure» contre le pays sud-américain.

«Le tyran est parti». Trump annonce que Maduro a été «capturé et exfiltré» du Venezuela

«Le tyran est parti»Trump annonce que Maduro a été «capturé et exfiltré» du Venezuela

