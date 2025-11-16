La vie au sein de la famille royale britannique est «un enfer»

Elle connaît intimement la vie de la famille royale britannique. L’actrice Sophie Winkleman, mariée depuis 2009 à Lord Frederick Windsor, ne mâche pas ses mots: «La vie au sein de la famille royale est un véritable enfer», confie la comédienne de 45 ans.

Sophie Winkleman est membre de la famille royale britannique élargie. Pendant les célèbres courses de chevaux d'Ascot en juin 2025, l'actrice se tenait aux côtés du roi Charles dans le Royal Box. Photo : IMAGO/News Licensing

Pas le temps ? blue News résume pour toi Elle connaît la vie derrière les murs du palais : Sophie Winkleman est mariée depuis 2009 à Lord Frederick Windsor.

Aujourd’hui, l’actrice et mère de deux enfants offre, dans une interview, un aperçu du quotidien de la famille royale britannique.

«Plus je côtoie la famille royale, plus je me rends compte que leur existence est un véritable enfer et que cette célébrité imposée s’apparente à une forme de torture», confie Winkleman. Montre plus

Elle s’est fait connaître en tant qu’actrice dans des séries comme Peep Show ou Two and a Half Men. Sophie Winkleman s’est confiée au journal britannique The Times sur sa vie loin des plateaux de tournage.

Depuis 2009, cette femme de 45 ans est mariée à Lord Frederick Windsor, fils du prince Michael de Kent et cousin de la reine Elizabeth II, disparue en 2022. Sophie Winkleman appartient ainsi à la famille royale britannique élargie. Dans l’entretien, elle décrit des conditions de vie souvent éprouvantes pour les membres de la monarchie.

Les membres de la famille royale sont sous les feux de la rampe depuis leur naissance.

«Plus je côtoie la famille royale, plus je me rends compte que leur existence est un véritable enfer: cette célébrité imposée s’apparente à une forme de torture», confie Sophie Winkleman.

Elle ajoute: «aucun d’entre eux n’a passé d’auditions pour devenir célèbre.» Selon elle, les membres de la famille royale sont exposés dès leur naissance, une visibilité constante qui ne laisse que très peu de place à l’intimité.

«Ne jamais savoir à qui faire confiance, craindre d’être trahi, et voir des mensonges circuler en permanence à votre sujet: c’est tout simplement brutal», confie Winkleman, mère de deux filles.

«J'ai pitié d'eux tous»

Dans son entretien avec The Times, l’actrice revient à plusieurs reprises sur les difficultés auxquelles sont confrontés les membres de la famille royale. «J’ai de la compassion pour eux. Je ne pense pas qu’une vie soumise à une telle surveillance et à une telle pression puisse être saine, même de loin.»

Sophie Winkleman et son mari Lord Frederick Windsor en juillet 2025 lors de leur visite commune au tournoi du Grand Chelem de Wimbledon. Photo : IMAGO/i Images

Malgré sa proximité avec la famille royale britannique, Sophie Winkleman affirme ne pas souhaiter occuper un rôle plus en vue. Elle dit tenir avant tout à son indépendance et au fait de pouvoir poursuivre sa carrière d’actrice.

Parallèlement, elle défend avec véhémence sa famille royale contre les critiques injustes et souligne en même temps son grand engagement pour la société.

"Les membres de la famille royale de haut rang travaillent vraiment dur".

«Les membres les plus en vue de la famille royale travaillent réellement très dur au sein des innombrables organisations caritatives en Grande-Bretagne et dans le monde entier», déclare Sophie Winkleman dans The Times.

Elle cite notamment la fondation du roi Charles, The King’s Trust, qu’elle décrit comme «le plus puissant moteur de mobilité sociale des îles britanniques». Elle rappelle aussi que la princesse Anne, sœur du souverain, participe «à près de 500 engagements officiels par an».

Winkleman se dit particulièrement impressionnée par Sophie, duchesse d’Edimbourg. La sexagénaire serait récemment rentrée du Soudan, où elle a rencontré des médecins opérant de très jeunes enfants victimes de violences sexuelles – «un travail traumatisant et extrêmement sérieux», souligne l’actrice.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.