Trump trahit le secret médical d'un élu républicain devant les caméras

Scène surréaliste au Kennedy Center: devant les caméras, Trump parle de la maladie mortelle d'un élu républicain à Mike Johnson... et laisse échapper bien trop d'informations.

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi Le 15 mars, Donald Trump et Mike Johnson ont évoqué lors d'une conférence de presse au Kennedy Center à Washington la maladie de leur collègue républicain Neal Dunn.

Johnson a indiqué que Dunn souffrait d'une grave maladie. Trump, lui, en a dit bien plus qu'il ne le devrait. Les médecins de Trump ont sauvé le républicain.

Trump a toutefois tenu à préciser qu'il était intervenu d'abord par sympathie... et seulement ensuite parce qu'il avait besoin de la voix de Dunn. Montre plus

Donald Trump a reçu lundi à Washington le conseil d'administration du John F. Kennedy Center for the Performing Arts. Le centre culturel national doit fermer ses portes pendant deux ans, officiellement pour travaux de rénovation.

Mais les mauvaises langues y voient une autre explication: les nombreux désistements d'artistes qui frappent l'institution depuis que l'homme de 79 ans en a pris les commandes.

Le président américain en a parlé lors d'une conférence de presse, évoquant notamment la guerre en Iran. L'occasion d'assister à une scène rocambolesque: un ping-pong verbal aussi improbable qu'embarrassant avec son allié républicain Mike Johnson.

Mike Johnson (à gauche) et Donald Trump le 15 mars lors de la conférence de presse au Kennedy Center.

«Les gens connaissent-ils son nom?», demande Trump au président de la Chambre des représentants. Johnson grommelle quelque chose d'incompréhensible. Trump insiste, pressant: «Hein? Tu veux en parler? Il serait fier. Allez, raconte-leur son histoire.»

«D'ici juin, il sera mort»

Johnson rapporte que Neal Dunn (un élu républicain de Floride) traverse «une épreuve de santé très sérieuse» et a reçu «un diagnostic sévère». Précisant que l’homme, âgé de 73 ans, n'en resterait pas moins un «vrai champion et un patriote»: il continuerait à venir travailler malgré la maladie.

Trump pose alors la question sans détour, micro ouvert: «Quel était son diagnostic?» — «Je crois que c'était un diagnostic terminal», répond Johnson. Trump semble alors se souvenir. «D'ici juin, il sera mort», lâche-t-il.

Trump says Florida Rep. Neal Dunn would’ve been 'dead by June’ absent surgery https://t.co/Jf9r2CTb3g — POLITICO (@politico) March 16, 2026

«Ok, ce n'était pas destiné au public, mais bon, ok…», balbutie Johnson avec un rire gêné. «C'était difficile, c'est ce que je voulais dire.» Trump s'immisce à nouveau: «Au fait, c'est dû à un problème cardiaque.»

«C'était mauvais parce que j'avais besoin de sa voix»

Johnson cherche visiblement à passer à autre chose. Trump, lui, rit et lui tape sur l'épaule. Le président de la Chambre explique alors que les médecins de Trump ont pris en charge le patient, qui a été opéré à l'hôpital militaire Walter Reed. «Cet homme a commencé une nouvelle vie», dit Johnson. «C'est comme s'il avait rajeuni de trente ans.»

De manière absurde, les rires ont été nombreux lors de la conférence de presse.

Trump semblait sur le point de passer à autre chose... mais le New-Yorkais remet une couche: «Mike [Johnson] m'a appelé pour me dire: ‘Monsieur, nous avons gagné trois sièges, mais nous allons en perdre un d'ici juin.’ […] Il a appelé pour m'annoncer que [Dunn] est condamné.»

Trump poursuit: «J'ai dit: c'est une mauvaise nouvelle. Mauvaise d'abord parce que je l'appréciais. Mauvaise ensuite parce que j'avais besoin de sa voix.» L'élu lui aurait lui-même déclaré: «Tant que je serai en vie, je voterai toujours pour toi.»

«En fait, c'est venu juste après»

Donald Trump se rend alors compte que cette histoire ne passe pas aussi bien qu'il l'a probablement cru. Celui-ci s'empresse en effet d'ajouter peu après : «Et c'est seulement parce que je ne veux pas d'une histoire horrible à ce sujet : Je l'ai fait d'abord pour lui et ensuite seulement pour la voix».

Mais l'homme ne peut apparemment pas s'en empêcher et ajoute : «[L'obtention de la voix] est effectivement venue juste après, mais je l'ai fait pour la voix de manière secondaire, d'accord?».

Je me demande ce que Susie Wiles (à droite) pense de cette scène ?

Pendant cette scène, sa chef de cabinet est assise à côté de Trump: comme le président l'a annoncé plus tard sur sa plateforme Truth Social, Susie Wiles est atteinte d'un cancer du sein.

Trump change de sujet et passe à autre chose. Les médias, du moins à gauche, sont quelque peu consternés. «Les enfants de ce type allaient bien finir par l'apprendre: autant que ce soit par le président», s'indigne l'animateur de l'émission de fin de soirée Jimmy Kimmel Live, en référence à Dunn.

«Trump révèle le diagnostic ‘mortel’ d'un républicain de Floride dans un discours décousu», résume le Guardian. «Trump s'épanche sur le diagnostic mortel d'un élu républicain dans un moment de flottement», titre la chaîne américaine MSNBC. «Trump fait parler de lui en révélant un ‘diagnostic mortel’», écrit l'Independent.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.