La Maison Blanche a suscité la curiosité des internautes en promettant la divulgation de dossiers secrets sur les extraterrestres. Elle a également mis en ligne une carte interactive recensant les arrestations d’immigrés. Un simple examen des données suffit déjà à révéler le caractère maladroit de cette mise en scène.

Avec un site Internet, la Maison Blanche attire l'attention sur les immigrés des Etats-Unis. KEYSTONE

Martin Abgottspon (trad.) Martin Abgottspon

Pas le temps ? blue News résume pour toi Fin mai, la Maison Blanche a fait miroiter la promesse de dossiers secrets sur les OVNI, mais elle a fourni sous « Aliens.gov » une carte interactive des arrestations d'immigrés par l'ICE.

Derrière le gimmick de «X-Files» se cache une politique réelle avec des rafles massives, plus de 170 citoyens américains détenus et un objectif d'un million d'expulsions par an. Montre plus

Fin mai, le compte officiel de la Maison Blanche a publié sur la plateforme X une courte vidéo accompagnée du message : « Ils vivent parmi nous ». Un projecteur balayait un crop circle portant l’inscription « Loading ». Depuis plusieurs mois, l’administration Trump mène aux États-Unis une campagne de déclassification de dossiers confidentiels liés aux OVNI ; deux nouvelles séries de documents ont encore été rendues publiques au cours du seul mois de mai. Beaucoup y ont donc vu l’annonce de la grande révélation tant attendue sur l’existence d’une vie extraterrestre.

La réalité du contenu mis en ligne à l’adresse «Aliens.gov» était tout autre. À l’ouverture du site, les internautes découvrent un générique inspiré de l’univers mystérieux de la série «X-Files», agrémenté du tampon «Top Secret». Mais les «aliens» dont il est question ici ne sont pas des visiteurs venus de l’espace: ce sont des immigrés.

Deport criminal illegal aliens and SAVE AMERICA!https://t.co/7HysdUuNVM pic.twitter.com/8HsQ01qFyU — The White House (@WhiteHouse) May 31, 2026

Un jeu de mots qui ne fonctionne qu'en anglais

C’est là que réside le cœur du problème, qu’il faut comprendre depuis une perspective suisse. En anglais, le mot «alien» désigne à la fois un extraterrestre et, dans le droit américain, un étranger, c’est-à-dire une personne ne possédant pas la citoyenneté américaine. Dans le vocabulaire administratif, une personne dépourvue de titre de séjour est qualifiée d’«illegal alien». Toute la page repose précisément sur cette double signification. Un jeu de mots qui, si l’on veut le considérer comme tel, est pratiquement impossible à transposer en français.

Le message n’en est que plus explicite. Comme l’indique la page, ces «aliens» vivent depuis des décennies parmi les Américains, font leurs courses dans les mêmes magasins et s’assoient sur les bancs de l’école aux côtés de leurs enfants. Des êtres humains sont ainsi délibérément assimilés à une présence étrangère, voire potentiellement menaçante. C’est précisément ce que dénoncent les organisations de défense des droits humains, qui accusent cette page de déshumaniser les immigrés.

La carte se trompe déjà sur les bases

La véritable pièce maîtresse du site est une carte des États-Unis répertoriant les arrestations effectuées par le service de l’immigration ICE. Les données peuvent être consultées par ville, par État ou encore par infraction présumée. À première vue, l’outil donne une impression de transparence. Mais il apparaît rapidement comme un ensemble confus de données difficilement exploitables. Le magazine «Wired», qui a examiné le code source et les bases de données du site, y a relevé une série d’incohérences.

Parmi les 715 lieux répertoriés, au moins une personne arrêtée est indiquée comme étant née aux États-Unis. Dans 83 localités, toutes les personnes interpellées sont même présentées comme américaines. Porto Rico, territoire américain dont les habitants possèdent la citoyenneté des États-Unis, apparaît quant à lui comme un pays d’origine étranger. Enfin, au moins une entrée censée correspondre à un «quartier» s’est en réalité révélée être l’adresse d’une prison située dans l’Ohio.

Auprès du magazine «Wired», la Maison Blanche a reconnu que les données provenaient directement du ministère de la Sécurité intérieure et qu’elles incluaient, à l’origine, des arrestations sans aucun lien avec l’immigration. Après correction, 270'214 interpellations ont soudainement disparu des statistiques. Un écart d’une telle ampleur relève moins de la simple erreur de saisie que d’un système dont les fondations n’ont jamais été correctement établies.

Que fait ce compteur ?

Au-dessus de la carte figure un compteur censé indiquer le nombre de «rencontres» avec des immigrés en situation irrégulière depuis le retour de Donald Trump à la Maison Blanche. Au moment de la consultation, il dépasse les trois millions. Or, ce chiffre est entièrement artificiel. Selon l’analyse du code réalisée par le magazine «Wired», la valeur initiale de 3 129 580 a simplement été saisie manuellement, puis le total est incrémenté par un minuteur fonctionnant directement dans le navigateur de chaque visiteur.

Cela n’a rien à voir avec les chiffres réels des autorités. Ce total est environ sept fois supérieur au nombre effectif d’arrestations effectuées par l’ICE depuis janvier 2025. Celui qui observe le compteur s’affoler ne regarde donc pas des données réelles, mais une simple animation.

Musique de «X-Files»

Il existe un détail presque anodin, qui passe inaperçu en raison du fonctionnement des navigateurs. En principe, la musique du générique de «X-Files» devrait se lancer à l’ouverture de la page. Mais les navigateurs modernes bloquent depuis des années la lecture automatique des contenus audio, si bien que la piste reste silencieuse. Les métadonnées du fichier audio, elles, livrent toutefois un indice: celui-ci a été créé à l’aide d’un logiciel d’extraction de CD datant de la fin des années 2000.

Les droits de cette musique appartiennent aujourd’hui au Disney Music Group. À la question de savoir si la Maison Blanche disposait de l’autorisation de copier, à partir d’un CD, une piste sonore protégée contre la reproduction, aucune réponse n’a été apportée. Le gouvernement qui entend lutter contre l’immigration illégale pourrait ainsi se retrouver dans une zone grise relevant cette fois d’un tout autre cadre juridique : celui du droit d’auteur.

Ce que la mise en scène détourne

Derrière le procédé médiatique se dessine une politique bien réelle et particulièrement dure. L’administration Trump a assoupli les règles encadrant les personnes susceptibles d’être arrêtées et expulsées, ce qui a conduit à des opérations de grande ampleur, notamment dans des villes dirigées par les démocrates. À Minneapolis, deux citoyens américains ont été abattus lors d’affrontements. Par ailleurs, selon des enquêtes de ProPublica, les autorités ont également retenu ou arrêté plus de 170 citoyens américains.

Les enjeux sont considérables. Selon les documents budgétaires, l’ICE vise un million d’expulsions pour l’année en cours ainsi que pour l’année prochaine, contre environ 442 000 l’année précédente. À cette fin, le Congrès a alloué plus de 170 milliards de dollars au ministère de la Sécurité intérieure, soit environ le double de l’ensemble du budget fédéral suisse. Dans ce contexte, un site internet agrémenté de crop circles et d’un tampon «X-Files» n’apparaît que comme un habillage spectaculaire.

La Maison Blanche présente «Aliens.gov» comme une première initiative de ce type destinée à attirer l’attention sur la question. L’objectif est atteint, même si ce n’est pas dans le sens escompté. Car à y regarder de plus près, on n’y découvre aucune vérité cachée sur d’hypothétiques envahisseurs, mais une base de données qui transforme des prisons en quartiers et des citoyens américains en «extraterrestres».

Notice sur l’IA : cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle, puis adapté par la rédaction romande.