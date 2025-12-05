L'accessibilité financière, la grande faiblesse de Trump - et un danger pour les républicains

D'abord, Donald Trump s'autoproclame «président de l'accessibilité», puis il déclare à nouveau que ce thème est une «escroquerie des démocrates». Les derniers résultats électoraux et les sondages de gauche comme de droite montrent pourtant que la cherté de la vie est son talon d'Achille.

President Donald Trump speaks to reporters after speaking to troops via video from his Mar-a-Lago estate on Thanksgiving, Thursday, Nov. 27, 2025, in Palm Beach, Fla. (AP Photo/Alex Brandon) KEYSTONE

Philipp Dahm Philipp Dahm

Pas le temps ? blue News résume pour toi Tout juste Donald Trump se déclare-t-il affordability president, et voilà qu'il qualifie le thème de l'accessibilité d'«escroquerie des démocrates».

Trump déclare : «J'ai raison - sur tout». Selon lui, il n'y a pas de renchérissement.

Les sondages de «Politico», mais aussi de «Fox News», montrent que de nombreux Américains sont sous pression financièrement et portent un regard critique sur l'économie.

L'accessibilité financière a joué un rôle clé dans les élections partielles, lors desquelles les démocrates ont progressé. Si cela continue, les républicains perdront le Congrès lors des élections de mi-mandat. Montre plus

Les républicains «devraient gagner les élections de mi-mandat avec des chiffres record», estime Donald Trump. C'est du moins ce qu'écrit le président le 29 novembre sur sa plate-forme Truth Social. Et de préciser : «Je suis le président de l'abordabilité».

Il a réduit les coûts des médicaments comme personne d'autre n'a pu le faire, et c'est ce que son parti devrait dire aux gens. «500 pour cent, 600 pour cent, 700 pour cent et plus», écrit l'homme de 79 ans. Trois jours plus tard seulement, le son de cloche est tout autre lors de la réunion du cabinet de Trump.

Non pas parce que Trump reconnaît enfin son erreur : Avec une baisse de prix de 500 pour cent, le client recevrait de l'argent sur son achat au lieu de le payer - cinq fois le prix initial, pour être précis. Mais surtout, le New-Yorkais ne veut plus entendre parler d'être le «président de l'accessibilité» : Trump considère désormais ce thème comme une feinte de son adversaire politique.

«Arnaque des démocrates»

«Nos prix pour l'énergie et l'essence sont vraiment bas», déclare Trump lors de la réunion du cabinet du 2 décembre. «[Le prix de] l'électricité va baisser, et quand ça va baisser, tout va baisser». Puis vient la phrase décisive : «Mais le mot abordable est une escroquerie des démocrates».

Pourquoi ? «Ils le disent, puis ils changent de sujet, et tout le monde pense : 'Oh, ils ont des prix plus bas'. Ils ont eu la pire inflation de l'histoire de notre pays. Maintenant, certains vont me corriger parce qu'ils aiment toujours me corriger - même si j'ai raison - sur tout».

«Ils ne font que dire le mot», continue de s'emporter Trump à la Maison Blanche. «Cela n'a de sens pour personne. Vous le dites simplement - abordabilité. J'ai hérité du pire renchérissement de l'histoire. Il n'y avait pas d'abordabilité. Personne ne pouvait se permettre quoi que ce soit».

Les résultats des élections ne sont qu'«un petit avertissement» ?

Un récent sondage de «Politico» parle un autre langage : 46 pour cent des participants indiquent que le coût de la vie n'a jamais été aussi élevé. En 2024, ce chiffre était encore de 37 pour cent. De même, 46 pour cent rendent Trump et son administration responsables de ces coûts élevés.

Les démocrates ont reconnu cette faiblesse : Le thème de l'accessibilité financière a joué un rôle clé dans le succès des élections en Virginie, dans le New Jersey et à New York City. Aujourd'hui, un républicain s'est certes imposé avec 9 pour cent d'avance lors d'un vote dans le Tennessee - mais Trump y a remporté l'élection présidentielle en novembre 2024 avec 22 pour cent.

«Ce n'est qu'un petit avertissement», dit le stratège du parti conservateur Ford O'Connell à «Politico» en se référant aux récents résultats des élections, «mais les républicains doivent comprendre que tout le monde doit être à son poste pour conserver la Chambre des représentants en 2026».

Même «Fox News» a de mauvaises nouvelles pour Trump

La tendance est en défaveur du parti au pouvoir, écrit également «Time»: lors des cinq élections partielles de cette année, les démocrates auraient ainsi obtenu en moyenne 17 points de pourcentage de mieux que Trump un an auparavant. Si cela se poursuit l'année prochaine, la majorité républicaine de 219 contre 213 sièges à la Chambre des représentants ne pourra pas être maintenue.

Trump: Our energy costs are way down. Our groceries are way down. Everything is way down. And the press does not report it… Thanksgiving meals 25% down. So I don't want to hear about the affordability. pic.twitter.com/hnyHp2wWRP — Acyn (@Acyn) November 7, 2025

Un sondage Fox News prouve également que Donald Trump peut être un frein pour les candidats républicains lors des élections. 76 pour cent des participants estiment que l'économie n'est «pas si bonne» ou «mauvaise» - 61 pour cent sont mécontents de la politique économique de la Maison Blanche.

Alors que le président veut faire croire au peuple qu'il n'y a pas de renchérissement, même «Fox News» reconnaît l'existence de problèmes. «Trump qualifie l'accessibilité 'd'escroquerie démocratique', alors que les inquiétudes concernant l'inflation persistent dans tout le pays», titre la chaîne de Rupert Murdoch à propos de la dernière réunion du cabinet.

Selon le même rapport, 85 pour cent des personnes ont déclaré que les produits alimentaires étaient devenus plus chers. Avec 3 pour cent, l'inflation se situait récemment légèrement au-dessus de l'objectif de 2 pour cent de la banque centrale américaine. Cette valeur date toutefois de septembre : en raison du shutdown, aucun chiffre plus récent n'est encore disponible.