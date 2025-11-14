L'accord douanier est conclu mais il faut maintenant «travailler dur»

Après des mois de vives tensions dans le conflit douanier, la Suisse et les Etats-Unis ont créé la surprise en parvenant à une percée. Avec un nouveau droit de douane de 15 pour cent, des promesses d'investissement de plusieurs milliards et de vastes concessions de la part de l'économie.

Noemi Hüsser, Dominik Müller, Sven Ziegler Noemi Hüsser

Pas le temps ? blue News résume pour toi Après une longue lutte, les Etats-Unis et la Suisse sont parvenus à un accord sur les droits de douane.

Le représentant américain au commerce Jamieson Greer a confirmé l'accord sur la chaîne de télévision CNBC.

Le Conseil fédéral a donné des informations sur l'accord dans l'après-midi. Montre plus

Dans le litige douanier qui opposait depuis des mois la Suisse et les Etats-Unis, un tournant a été officiellement pris. Dès midi, le délégué américain au commerce Jamieson Greer avait déclaré à CNBC que les deux parties étaient parvenues à un accord. "Nous sommes parvenus à un accord", a-t-il déclaré, annonçant plus de détails pour la fin de l'après-midi. Depuis l'été, les États-Unis avaient imposé des droits de douane de 39 pour cent sur différents produits suisses - une mesure que le président américain Donald Trump avait annoncée en avril à grand renfort médiatique avec son "tableau des droits de douane".

En début de soirée, le Conseil fédéral a également confirmé l'accord. La Suisse a remercié publiquement le président Trump pour son "engagement constructif" et a souligné que les discussions avec les délégués commerciaux à Washington avaient été "productives" ces derniers jours. Le gouvernement a précisé que le nouveau taux de droit de douane serait de 15 pour cent, soit le tarif déjà appliqué aux marchandises de l'UE.

Lors d'une conférence de presse organisée à la dernière minute, le ministre de l'économie Guy Parmelin et la secrétaire d'État Helene Budliger Artieda ont expliqué les points clés de l'accord. Parmelin a parlé d'une "percée" qui a été réalisée après des mois de travail intensif. Un élément central de l'accord est une promesse d'investissement des entreprises suisses à hauteur de 200 milliards de dollars, répartis sur plusieurs secteurs. Il s'agit entre autres de parties de l'industrie pharmaceutique, du secteur de la fonte de l'or ainsi que de fabricants d'équipements ferroviaires.

Le délégué américain au commerce Jamieson Greer a confirmé l'accord à la chaîne économique CNBC. KEYSTONE

Budliger Artieda a expliqué que l'industrie était "clairement intéressée" par une réorientation géographique de certaines parties de la production. Cela concerne également le traitement de l'or : la Suisse est traditionnellement le site le plus important pour le stockage, tandis que New York est la place de négoce mondiale. On constate que certains acteurs souhaitent de plus en plus déplacer leurs structures de stockage vers les Etats-Unis.

A la question de savoir pourquoi les produits pharmaceutiques et l'or étaient exemptés de droits de douane, Budliger Artieda a répondu que les Etats-Unis avaient bien compris que tous les produits ne pouvaient pas être fabriqués sans problème dans le pays. Il n'y a donc jamais eu d'obligation douanière pour ces biens.

Parallèlement, la Suisse a annoncé qu'elle réduirait ses propres droits de douane sur les produits américains. Tous les produits industriels ainsi que les poissons et les fruits de mer sont concernés. En outre, la Suisse accorde aux Etats-Unis de nouveaux contingents exempts de droits de douane : 500 tonnes de viande de bœuf, 1000 tonnes de viande de bison et 1500 tonnes de viande de volaille par an. La date de mise en œuvre sera convenue avec les Etats-Unis afin que les réductions tarifaires puissent entrer en vigueur simultanément.

🚨 @USTradeRep: "We've essentially reached a [trade] deal with Switzerland, so we'll post details of that today... We're really excited about that deal and what it means for American manufacturing." pic.twitter.com/sxf3LuDOub — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 14, 2025

Malgré cette percée, des incertitudes subsistent. Ainsi, selon Parmelin, l'accord n'est pas encore juridiquement contraignant. Si la Cour Suprême jugeait rétroactivement illégaux les droits de douane imposés par Trump, les taxes tomberaient à zéro pour cent. En revanche, si l'accord était déjà contraignant, une telle décision pourrait déclencher un chaos douanier mondial - avec des conséquences difficiles à évaluer aujourd'hui.

Budliger Artieda a également souligné que la Suisse n'avait pas pris l'engagement de réduire activement son déficit commercial vis-à-vis des Etats-Unis. Au lieu de cela, des représentants de l'économie privée ont été impliqués dans les discussions afin d'explorer les possibilités d'augmenter les importations américaines. Dans le même temps, moins de biens - principalement issus de l'industrie pharmaceutique - seraient à l'avenir livrés de la Suisse vers les Etats-Unis.

A la question de savoir si la Suisse allait acheter des avions Boeing, Budliger Artieda a répondu clairement : la Confédération n'attribuera pas de tels contrats. Les intentions d'achat dont il est question dans les médias américains proviennent d'entreprises de nature privée. Elle n'a pas précisé s'il s'agissait de Swiss.

Les entreprises suisses délocalisent une partie de leur production

A midi, une panne de l'UDC a attiré l'attention. Le parti avait publié très tôt un communiqué de presse dans lequel il félicitait Parmelin pour son succès et annonçait que le droit de douane de 15 pour cent était déjà définitif. Peu après, le texte a été supprimé. Une porte-parole a expliqué que plusieurs versions avaient été préparées et que la mauvaise avait été publiée par erreur.

Parmelin et Budliger Artieda ont également expliqué la suite des événements. Dans un premier temps, le résultat doit être discuté au sein du Conseil fédéral, du Parlement et - si nécessaire - devant le peuple. Ce n'est qu'ensuite que les prochaines étapes juridiques et techniques pourront être engagées en vue d'un traité contraignant.

On ne sait pas encore à quelle vitesse le nouveau droit de douane pourra être mis en œuvre sur le plan opérationnel. Parmelin a toutefois souligné que l'on voulait aller de l'avant "le plus rapidement possible". La Suisse s'engage dans cette voie sans pour autant renoncer à sa souveraineté. "La realpolitik, c'est trouver des solutions", a-t-il déclaré - en faisant référence au travail intensif en coulisses : "Travail, travail, travail. Toujours rester dans le coup".

17h27 La conférence de presse est terminée

17.27 heures Que se passera-t-il si la Cour suprême déclare les droits de douane de Trump illégaux ? Selon le ministre de l'économie Parmelin, l'accord n'est pas encore juridiquement contraignant. En cas de décision dans ce sens, on s'attend à ce que les droits de douane tombent à zéro pour cent. En revanche, si l'accord était juridiquement contraignant, cela aboutirait à un chaos douanier mondial dont on ne peut pas encore évaluer les conséquences.

17.17 heures Quelle est la suite des événements ? Selon Budliger Artiega, il s'agit maintenant de discuter du résultat des négociations avec le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple. Ce n'est qu'ensuite que les prochaines étapes pourront être finalisées.

17 h 13 Un rythme exceptionnel Les 200 milliards ne seraient-ils pas mieux investis en Suisse, veut savoir un journaliste. Il faut voir comment la Suisse se situe par rapport aux autres pays, répond Parmelin. De plus, la situation est suivie de près par le Conseil fédéral. Budliger Artiega souligne en revanche que la Suisse a toujours été un investisseur à l'étranger d'un point de vue historique. Ce qui est exceptionnel, en revanche, c'est l'importance du montant - et la rapidité avec laquelle l'argent est attendu des Etats-Unis.

17 h 10 "Travailler, travailler, travailler". Pour Budliger Artieda, la recette du succès qui a finalement conduit à la percée dans le litige douanier se résume à une formule simple : "Travailler, travailler, travailler. Toujours rester dans la course".

17.08 heures Comment la Suisse entend-elle réduire son déficit commercial ? Une journaliste veut savoir ce que la Suisse a promis aux Etats-Unis en matière de réduction du déficit commercial. "La Confédération n'a rien promis en ce sens", répond Budliger Artieda. C'est pourquoi des représentants de l'économie privée ont été impliqués dans les négociations. "Moins de marchandises sont envoyées de Suisse aux Etats-Unis - en premier lieu par l'industrie pharmaceutique", poursuit Budliger Artieda. En outre, on aurait cherché des possibilités d'augmenter les importations américaines en Suisse.

17.03 heures Pourquoi le Conseil fédéral remercie-t-il Trump ? "C'est l'administration Trump qui a fait bouger les choses", explique Parmelin. La question des journalistes fait suite à la contribution X du Conseil fédéral, dans laquelle le président américain Donald Trump est expressément remercié pour son engagement. Selon Parmelin, il faut maintenant faire de la realpolitik, "il est important d'avoir trouvé des solutions maintenant". Et il est donc logique que l'on soit reconnaissant au président américain pour les négociations.

16.57 heures La Suisse a-t-elle assuré qu'elle achèterait des avions Boeing ? "La Confédération n'achètera pas d'avions", répond Budliger Artieda. Les intentions d'achat mentionnées par les médias américains concernent des entreprises privées. Budliger Artieda ne précise pas s'il s'agit de Swiss.

16h52 La refonte de l'or incluse dans les 200 milliards La refonte de l'or est également comprise dans la promesse d'investissement, confirme Budliger Artieda en réponse à une question à ce sujet. Il y aurait un intérêt de la part des producteurs d'or suisses à produire aux Etats-Unis. "Aujourd'hui, la Suisse est le premier site de stockage de l'or et New York le premier site de négoce". Toutefois, on entend dans l'industrie un intérêt à déplacer de plus en plus le stockage de l'or vers les Etats-Unis.

16h47 Pourquoi les produits pharmaceutiques et l'or sont-ils exclus des droits de douane ? "Les Etats-Unis ont probablement aussi remarqué que tous les produits ne peuvent pas être fabriqués aux Etats-Unis", explique Budliger Artieda. Les produits pharmaceutiques, les produits en or et d'autres produits sélectionnés n'auraient donc jamais payé de droits de douane.

16 h 45 Combien de temps faudra-t-il pour que les nouveaux droits de douane soient appliqués ? La partie officielle de la conférence de presse est terminée. Les journalistes* ont maintenant la possibilité de poser des questions. Interrogé sur la mise en œuvre technique, Parmelin déclare que cela prendra un certain temps. "Mais nous voulons voir le nouveau droit de douane appliqué le plus rapidement possible", déclare Parmelin.

16h42 La Suisse réduit les droits de douane sur les importations de produits américains Parallèlement à la réduction des droits de douane américains, la Suisse va également supprimer les droits d'importation sur une série de produits américains. Il s'agit de tous les produits industriels, du poisson et des fruits de mer - "des produits agricoles américains non sensibles du point de vue de la Suisse", a déclaré Parmelin. "Dans le cadre de l'accord, la Suisse accorde aux États-Unis des contingents tarifaires bilatéraux exempts de droits de douane sur certains produits d'exportation américains : Pour la viande de bœuf, le volume est de 500 tonnes, pour la viande de bison de 1000 tonnes et pour la viande de volaille de 1500 tonnes. La date de mise en œuvre de ces concessions d'accès au marché sera coordonnée avec les Etats-Unis afin de garantir une réduction simultanée des droits de douane", indique un communiqué de la Confédération.

16.38 heures La déclaration d'intention doit devenir un contrat Selon Parmelin, le nouveau droit de douane ne s'applique toujours pas à tous les biens. Ainsi, les produits pharmaceutiques, les produits chimiques et l'or en sont toujours exclus. Il s'agit d'une déclaration d'intention contraignante qui "garantit à la Suisse l'accès au marché américain". Il s'agit maintenant d'en faire un contrat valable qui sera approuvé par le Parlement suisse. En cas de votation populaire, le peuple sera également impliqué.

16.31 heures Les entreprises suisses doivent investir 200 milliards Le ministre de l'économie Guy Parmelin et Helene Budliger Artieda, secrétaire d'Etat auprès du Seco, informent maintenant sur le deal douanier. "Hier encore, j'ai dû temporiser, maintenant je peux l'annoncer : Nous avons conclu un accord", a déclaré Parmelin. Le deal comprend une promesse d'investissement de 200 milliards de dollars de la part d'entreprises suisses. Parmelin souligne que la souveraineté suisse n'a en aucun cas été abandonnée.

