L’administration Trump dénonce la violence politique d'extrême gauche

L'administration Trump a dénoncé vendredi la violence politique d'extrême gauche dans une première réaction officielle après la mort en France du militant nationaliste Quentin Deranque, appelant à traduire les responsables en justice.

Quentin Deranque, 23 ans, a été frappé le jeudi 12 février par des individus encagoulés liés à des mouvements d'ultragauche en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan (archives). AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

«La démocratie repose sur un principe fondamental: chacun peut exprimer librement son opinion sur la place publique, sans risquer d'être tué pour cela», a écrit sur X la sous-secrétaire d'Etat à la diplomatie publique, Sarah Rogers, disant suivre cette affaire «de près».

«C'est pourquoi nous traitons la violence politique, c'est-à-dire le terrorisme, avec tant de sévérité. Lorsque l'on décide de tuer des gens pour leurs opinions au lieu de les persuader, on se place en dehors de la civilisation», a-t-elle ajouté.

Mme Rogers a partagé un message publié la veille sur X par le Bureau de lutte contre le terrorisme, qui dépend du département d'Etat américain, affirmant que «l'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique».

«Nous continuerons à suivre la situation et espérons que les auteurs de ces violences seront traduits en justice», a-t-il écrit. Mme Rogers mène au nom du gouvernement américain l'offensive contre les atteintes, selon Washington, à la liberté d'expression en Europe.

Sur son compte X «French Response», au ton volontairement ironique, le ministère français des Affaires étrangères a publié un message en réponse à Mme Rogers, soulignant qu'il y avait «6,7 homicides pour 100.000 habitants aux Etats-Unis contre 1,5 en France», ajoutant: «nous continuerons à suivre cette affaire».

🇺🇸 US: 6,7 homicides per 100k inhabitants



🇫🇷 France: 1,5 homicides per 100k inhabitants



We will continue to watch this case. https://t.co/SwkIyLlkA1 — French Response (@FrenchResponse) February 20, 2026

Quentin Deranque, 23 ans, a été frappé le jeudi 12 février par des individus encagoulés liés à des mouvements d'ultragauche en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan. Il est décédé le samedi 14.

Le président français Emmanuel Macron s'en était pris jeudi à Giorgia Meloni lui sommant d'arrêter de «commenter ce qui se passe chez les autres», après des propos de la Première ministre italienne sur la mort en France du militant nationaliste.

Elle avait notamment écrit sur X que «la mort d'un garçon d'à peine plus de 20 ans, attaqué par des groupes liés à l'extrémisme de gauche dans un climat de haine idéologique qui se répand dans plusieurs pays, est une blessure pour l'Europe entière».