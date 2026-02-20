L’administration Trump dénonce la violence politique d'extrême gauche

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Mort de Quentin L’administration Trump dénonce la violence politique d'extrême gauche

Basile Mermoud

20.2.2026

L'administration Trump a dénoncé vendredi la violence politique d'extrême gauche dans une première réaction officielle après la mort en France du militant nationaliste Quentin Deranque, appelant à traduire les responsables en justice.

Quentin Deranque, 23 ans, a été frappé le jeudi 12 février par des individus encagoulés liés à des mouvements d'ultragauche en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan (archives).
Quentin Deranque, 23 ans, a été frappé le jeudi 12 février par des individus encagoulés liés à des mouvements d'ultragauche en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan (archives).
AFP

Agence France-Presse

20.02.2026, 22:18

«La démocratie repose sur un principe fondamental: chacun peut exprimer librement son opinion sur la place publique, sans risquer d'être tué pour cela», a écrit sur X la sous-secrétaire d'Etat à la diplomatie publique, Sarah Rogers, disant suivre cette affaire «de près».

«C'est pourquoi nous traitons la violence politique, c'est-à-dire le terrorisme, avec tant de sévérité. Lorsque l'on décide de tuer des gens pour leurs opinions au lieu de les persuader, on se place en dehors de la civilisation», a-t-elle ajouté.

Mme Rogers a partagé un message publié la veille sur X par le Bureau de lutte contre le terrorisme, qui dépend du département d'Etat américain, affirmant que «l'extrémisme violent de gauche est en hausse et son rôle dans la mort de Quentin Deranque démontre la menace qu'il représente pour la sécurité publique».

Le PLR reste prudent. «Peut-être le début de la fin de Trump» : la gauche se réjouit de la décision de la Cour suprême

Le PLR reste prudent«Peut-être le début de la fin de Trump» : la gauche se réjouit de la décision de la Cour suprême

«Nous continuerons à suivre la situation et espérons que les auteurs de ces violences seront traduits en justice», a-t-il écrit. Mme Rogers mène au nom du gouvernement américain l'offensive contre les atteintes, selon Washington, à la liberté d'expression en Europe.

Sur son compte X «French Response», au ton volontairement ironique, le ministère français des Affaires étrangères a publié un message en réponse à Mme Rogers, soulignant qu'il y avait «6,7 homicides pour 100.000 habitants aux Etats-Unis contre 1,5 en France», ajoutant: «nous continuerons à suivre cette affaire».

Quentin Deranque, 23 ans, a été frappé le jeudi 12 février par des individus encagoulés liés à des mouvements d'ultragauche en marge d'une conférence de l'eurodéputée LFI Rima Hassan. Il est décédé le samedi 14.

Le président français Emmanuel Macron s'en était pris jeudi à Giorgia Meloni lui sommant d'arrêter de «commenter ce qui se passe chez les autres», après des propos de la Première ministre italienne sur la mort en France du militant nationaliste.

Elle avait notamment écrit sur X que «la mort d'un garçon d'à peine plus de 20 ans, attaqué par des groupes liés à l'extrémisme de gauche dans un climat de haine idéologique qui se répand dans plusieurs pays, est une blessure pour l'Europe entière».

Les plus lus

Trump contre-attaque après la décision de la Cour suprême
Du bronze mille fois mérité : les Helvètes poursuivent la moisson !
L’administration Trump dénonce la violence politique d'extrême gauche
«Peut-être le début de la fin de Trump» : la gauche se réjouit de la décision de la Cour suprême
Washington et Moscou demandent à Kiev d'abandonner le Donbass
Franjo von Allmen reçu en héros dans sa ville natale