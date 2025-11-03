Les deux coprésidents de l'extrême droite allemande ont dénoncé lundi une «attaque contre la démocratie» après l'incendie de la voiture d'un membre important de ce parti, à Hambourg, dans le nord du pays.

Alix Maillefer

Plusieurs voitures ont été incendiées lundi, dont l'une appartenant à Bernd Baumann, premier secrétaire du groupe Alternative pour l'Allemagne (AfD) au Bundestag, a indiqué à l'AFP la police qui suspecte des «dégradations à caractère politique».

Dans un communiqué, Alice Weidel et Tino Chrupalla, co-présidents de l'AfD, ont exprimé leur «grande inquiétude» face à «cette attaque contre un représentant de premier plan du plus grand groupe d'opposition». «Une attaque directe contre la démocratie en Allemagne», ont-ils jugé.

Cet incendie a été revendiqué par des activistes, se disant antifascistes, dans une lettre publiée sur le site en ligne d'extrême gauche Indymedia.

La police criminelle de Hambourg mène l'enquête et aucun suspect n'a été identifié pour le moment.

Dans la nuit de dimanche à lundi, des riverains ont entendu de «fortes détonations» dans un quartier de l'ouest de la ville, a indiqué la police dans son communiqué.

A l'arrivée des secours, quatre voitures étaient en feu sur le parking et un autre véhicule ainsi qu'une clôture avaient été endommagés.

Après une deuxième place historique décrochée aux législatives de février, avec 20,8% des suffrages, l'AfD distance désormais dans plusieurs sondages les conservateurs du chancelier allemand Friedrich Merz.