L'Allemagne prépare à son tour l'expulsion de délinquants et criminels syriens, a confirmé Berlin samedi, après l'annonce par l'Autriche d'une première décision de ce type depuis des années.

Environ un million de Syriens vivent en Allemagne, la plupart arrivés lors du grand épisode migratoire de 2015-2016. (image d'illustration) KEYSTONE

Agence France-Presse Valérie Passello

Le ministère de l'Intérieur «a donné instruction à l'Office fédéral pour la migration et les réfugiés (Bamf) de lancer les révocations» des statuts de protection «en ce qui concerne les délinquants et individus dangereux syriens», a indiqué un porte-parole du ministère à l'AFP, confirmant une information de Welt dans son édition dominicale.

Le porte-parole souligne que «la commission de crimes graves exclut la reconnaissance d'une protection» asilaire ou «peut entraîner la révocation de la protection accordée».

L'accord de coalition passé entre les conservateurs du chancelier Friedrich Merz et les sociaux-démocrates prévoit des expulsions vers la Syrie et l'Afghanistan, «en commençant par les délinquants et les individus considérés comme une menace», rappelle la même source.

Le ministère est «en contact avec les autorités syriennes compétentes» pour parvenir à cet objectif, précise-t-il.

Entre janvier et mai, le Bamf a ouvert plus de 3.500 procédures de potentielle révocation à l'encontre de ressortissants syriens, indique en outre le ministère dans une réponse à une question parlementaire.

Statuts retirés et départs volontaires

Le statut de réfugié a été retiré dans 57 cas, et la protection subsidiaire, un statut intermédiaire, dans 22 autres cas, selon la même source.

Dans le même temps, environ 800 Syriens, sur un peu plus de 2.000 personnes volontaires, ont effectué un retour au pays dans le cadre d'un programme d'aide financé par les autorités allemandes.

Mais après la chute du président Bachar al-Assad en décembre 2024, plusieurs pays européens, dont l'Allemagne et l'Autriche, avaient annoncé un gel des procédures de demandes d'asile dans un contexte de forte progression électorale des partis d'extrême droite.

Jeudi, l'Autriche a annoncé l'expulsion dans son pays d'origine d'un criminel syrien, une première dans l'Union européenne ces dernières années.

L'Allemagne a connu ces derniers mois plusieurs attaques meurtrières à l'arme blanche, ainsi que des attentats à motif jihadiste et des violences d'extrême droite qui ont mis au premier plan les questions de sécurité.

