Les conservateurs de la CDU, et leur allié bavarois de la CSU, ont remporté dimanche les élections législatives allemandes (208 sièges sur 630 – 28,5%) devant l’AfD (152 sièges sur 630 – 20,8 %) qui réalise le meilleur score de l’extrême-droite de l’après-guerre.

Friedrich Merz, c'est qui ? Friedrich Merz, c’est l’homme qui pourrait bien succéder à Olaf Scholz à la tête de l’Allemagne. Chef de la CDU, conservateur assumé, pro-business et adepte des punchlines bien senties, il s’impose comme le grand favori des prochaines élections. 21.02.2025

Patron de la CDU et futur chancelier, Friedrich Merz doit maintenant former une coalition gouvernementale qui aura une montagne de défis à relever dans un pays dérouté par la nouvelle donne économique et géopolitique. Éclairage avec Gilbert Casasus, Professeur émérite en Études européennes.

Quels sont les éléments à retenir de ces élections législatives allemandes ?

«Tout d’abord, il est important de souligner que le Parlement compte moins de partis puisque les Libéraux de Christian Lindner et le BSW de Sarah Wangenknecht n’ont pas réussi à atteindre la barre fatidique des 5%. Cela redistribue les cartes dans la mesure où il n’y a plus que trois coalitions possibles. La première verrait la CDU/CSU s’allier avec l’AfD mais cela ne se fera pas. Ensuite, la CDU/CSU pourrait former une coalition avec le SPD et les Verts. Cependant, je ne vois pas les Verts accepter le SPD et l’inverse.»

«L’alliance la plus probable est donc celle regroupant la CDU/CSU et le SPD ce qui donnerait naissance à une nouvelle «Grande Coalition». Si tel était le cas, le SPD serait encore au pouvoir, comme il l’a été, excepté de 2009 à 2013, depuis 1998. Soit avec ses deux chanceliers Gerhard Schröder et Olaf Scholz, soit durant douze ans avec Angela Merkel. Il est important de mettre en exergue le sens de l’État du SPD afin d’empêcher l’arrivée au pouvoir de l’extrême-droite, mais cela pourrait un jour lui coûter cher. Maintenant, il faudra voir jusqu’où le SPD est prêt à faire des concessions à la CDU/CSU et inversement. A long terme, ce mariage de raison, s’il devait capoter, pourrait ouvrir les portes du pouvoir à l’AFD.»

Avec les succès de la CDU/CSU et de l’AfD, les Allemands ont décidé de donner un véritable coup de barre à droite. Comment expliquez-vous cela ?

«De manière générale, on peut observer un coup de barre à droite un peu partout en Europe. La CDU/CSU et l’AfD ont également profité de l’éclatement en plein vol de la coalition de Scholz en raison du retrait des Libéraux. De plus, le gouvernement sortant a payé au prix fort un certain aveuglément politique, en ne prenant pas en compte les modifications auxquelles l’Allemagne est confrontée tant sur le plan économique que géopolitique.»

Qui sont les électeurs de l’AfD ?

«Si l’on regarde la carte électorale de l’Allemagne, on voit que l’AfD a principalement le vent en poupe dans l’ex-RDA. Cela s’explique par le fait que les étrangers y étaient mal vus. Ensuite, les récents attentats ont aussi clairement favorisé l’extrême-droite. De plus, les gens qui votent pour l’AfD ont une sorte de russophilie pacifique, c’est-à-dire qu’ils considèrent la Russie comme le pays de la paix.»

«En outre, dans certaines régions de l’Allemagne de l’Est habitent des populations petites bourgeoises, agricoles, éloignées des grandes zones industrielles et marquées par une pensée luthérienne dans laquelle on retrouve les germes du raisonnement de l’extrême-droite. Enfin, je tiens à préciser que les individus qui glissent un bulletin de vote en faveur de l’AfD ont généralement une méconnaissance totale des mondes extérieurs et même de l’Europe.»

A gauche, en revanche, c’est la soupe à la grimace pour le SPD du Chancelier sortant Olaf Scholz. Quelles sont les raisons de cette débâcle ?

«La crise des partis sociaux-démocrates est un phénomène qui se vérifie dans une multitude d’endroits en Europe. Cela est dû à plusieurs facteurs. Pour commencer, ces partis souffrent de la disparition de l’électorat ouvrier. Ils manquent aussi de profils politiques forts. Dans le cas de l’Allemagne, le SPD devrait se demander ce que signifie être aujourd’hui social-démocrate en Europe. Puis, il est clair que Scholz n’est pas l’image idoine d’une social-démocratie attrayante. En outre, il est important de mentionner que le SPD est victime d’une certaine usure du pouvoir puisqu’il n’a quasiment jamais quitté un gouvernement depuis 1998 comme je l’ai mis en lumière précédemment.»

«Enfin, j’aimerais aussi dire que la véritable surprise de ce scrutin ne vient pas de la CDU/CSU ou de l’AfD mais plutôt de la gauche, où Die Linke a réalisé un score tout à fait honorable pour un parti qui était complètement aux abois. Sa nouvelle cheffe de file, Heidi Reichinnek, a, en effet, réussi à donner un nouveau souffle à cette partie de la gauche lui offrant ainsi un nouveau motif d'espérer. Le succès de Die Linke n’est pas anodin pour le SPD, dans la mesure où si celui-ci fait trop de concessions à la CDU/CSU, une partie de son électorat pourrait choisir de voter en faveur de la formation de Heidi Reichinnek.»

Justement, le SPD devrait-il clairement se positionner dans l’opposition ou plutôt se rapprocher de la CDU/CSU afin de former la fameuse «Grande Coalition» ?

«Il faut bien comprendre que si les sociaux-démocrates ne gouvernent pas, il n’y a qu’une seule coalition possible : une alliance entre la CDU/CSU et l’AfD. De ce fait, le SPD se retrouve dans une situation extraordinairement difficile puisqu’il a subi le plus grand échec de son histoire depuis 1949 mais, en même temps, il n’a jamais été aussi incontournable. Aujourd’hui, sans le SPD, la démocratie allemande tombe !»

«Maintenant, si j’étais conseiller politique du SPD, je jouerais la carte de la politique du faible au fort. Cela signifie que les sociaux-démocrates doivent sans cesse rappeler à la CDU/CSU qu’elle ne peut en aucun cas gouverner sans eux qui, pour cette raison, sont aussi en position de force. Les deux partis devront donc faire des concessions mais à quel prix ? Ainsi, comme je l’ai mentionné auparavant, il faudra voir combien de temps ce mariage de raison va tenir.»

Pour terminer, quels sont les grands défis qui se dressent devant Friedrich Merz ?

«Sur le plan intérieur, le nouveau Chancelier devra trouver des remèdes pour améliorer l’intégration des populations immigrées et corriger le déficit démographique de son pays. En 2015, Angela Merkel avait ouvert les frontières de l’Allemagne aux réfugiés syriens non seulement par humanisme mais aussi en ayant connaissance de ce problème. Aujourd’hui, elle est attaquée de toutes parts sauf que ce déficit démographique persiste. Friedrich Merz devra donc bien trouver des solutions pour y remédier.»

«Au niveau international, Merz a une priorité qui n’a jamais été considérée comme telle en Allemagne, c’est la politique de défense. Et sur ce point, nos grands voisins sont en train de se rendre compte des erreurs qu’ils ont commises durant des décennies en prêtant allégeance aveuglément aux Etats-Unis. Pour preuve, les Allemands se sont moqués d’Emmanuel Macron quand celui-ci disait que l’OTAN était en état de mort cérébrale, lui reprochant par ailleurs de vouloir créer une armée européenne. Après les propos du vice-président américain J.D Vance lors de la Conférence de Munich sur la sécurité la semaine dernière, les Allemands se sont retrouvés littéralement K.O debout.»

«A présent, ils doivent faire un virage à 180 degrés et accepter la mise en place d’une politique européenne de défense. Cela veut dire élaborer des politiques d’armement sans armes américaines, envoyer des troupes aux frontières avec la Russie mais aussi se reposer la question de l’armement nucléaire. Ces différents aspects sont une révision totale de la doctrine de défense allemande. Est-ce que Friedrich Merz a les moyens de mener à bien ce projet ? Il est encore trop tôt pour y répondre…»