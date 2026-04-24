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Fermée depuis mars L’ambassade de Suisse à Téhéran rouvre (progressivement) ses portes

Basile Mermoud

24.4.2026

Une petite équipe de l'ambassade de Suisse en Iran a repris le travail, a annoncé vendredi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La décision de rouvrir progressivement a été prise après analyse des risques et en accord avec Téhéran et Washington.

L'ambassade avait été temporairement fermée le 11 mars en raison de la précarité de la situation sécuritaire (archives).
L'ambassade avait été temporairement fermée le 11 mars en raison de la précarité de la situation sécuritaire (archives).
DFAE
,

Keystone-ATS, Agence France-Presse

24.04.2026, 15:39

«Depuis cette semaine, une petite équipe de l'ambassade de Suisse est de nouveau présente à Téhéran», a indiqué le DFAE dans un communiqué.

«La décision de rouvrir progressivement l'ambassade a été prise après analyse des risques et d'entente avec l'Iran ainsi qu'avec les Etats-Unis, dont les intérêts en Iran sont représentés par la Suisse en sa qualité de puissance protectrice», précise le DFAE. Le canal de communication entre les deux pays est d'ailleurs resté ouvert pendant la fermeture temporaire de la représentation.

La reprise complète des activités de l'ambassade dépendra de l'évolution de la situation sur place. Lorsque toutes les démarches auront été accomplies, les autres collaborateurs pourront retourner à Téhéran. Les prestations consulaires, y compris l'octroi de visas, ne peuvent pas encore être fournies pour le moment.

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La Suisse représente les intérêts américains en Iran depuis que Washington a rompu ses relations avec Téhéran à la suite de la crise des otages de 1980, un an après la révolution iranienne. Ainsi, la section des intérêts étrangers de l'ambassade suisse fournit des services consulaires aux citoyens américains vivant ou voyageant en Iran. La Suisse pourra alors à nouveau représenter directement sur place les intérêts américains en Iran en sa qualité de puissance protectrice.

L'ambassade avait été temporairement fermée le 11 mars en raison de la précarité de la situation sécuritaire. La Suisse continue à suivre de près l'évolution de la situation dans la région, précise le département.

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