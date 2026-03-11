  1. Clients Privés
Guerre en Iran L'ambassade suisse à Téhéran ferme provisoirement

ATS

11.3.2026 - 14:42

L'ambassade suisse à Téhéran en Iran ferme provisoirement en raison du conflit au Moyen-Orient, indique le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) mercredi. Le personnel a été évacué.

La situation s'est détériorée dans tout le Moyen-Orient depuis l'opération militaire des Etats-Unis et d'Israël.
La situation s'est détériorée dans tout le Moyen-Orient depuis l'opération militaire des Etats-Unis et d'Israël.
ATS

Keystone-SDA

11.03.2026, 14:42

11.03.2026, 14:44

«L'ambassadeur et cinq collaborateurs suisses ont aujourd'hui quitté l'Iran par voie terrestre et sont en sécurité hors du pays», indique le DFAE dans un communiqué.

Quatre autres employés avaient déjà quitté le pays la semaine dernière. Le personnel reviendra à Téhéran dès que la situation le permettra.

La Suisse, puissance protectrice pour les Etats-Unis en Iran, maintient son canal de communication entre les deux pays, précise le département. Sur mandat des autorités américaines, le DFAE continue de tenir les citoyens américains en Iran informés des risques et des mesures à prendre.

La situation au Moyen-Orient s'est détériorée après l'opération militaire des Etats-Unis et d'Israël en Iran le 28 février. Des explosions ont été entendues mercredi à Téhéran au douzième jour du conflit.

