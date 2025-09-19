La ministre des Affaires étrangères de la Colombie a critiqué vendredi la présence militaire, jugée «disproportionnée», des Etats-Unis dans les Caraïbes, un reproche frappant de la part de l'un des plus anciens alliés de Washington dans la région.

Le destroyer lance-missiles USS Sampson (à gauche) navigue aux côtés du navire de guerre colombien ARC Nariño près des côtes colombiennes, dans l’océan Pacifique, le 29 juin 2024. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

S'exprimant auprès de l'AFP, Rosa Villavicencio a estimé que le déploiement de navires de guerre américains au large du Venezuela, voisin de la Colombie, était «démesuré» et n'avait «rien à voir avec la lutte contre le trafic de drogue». «Toute» l'Amérique latine est «préoccupée» par «la possibilité d'une intervention» militaire au Venezuela, a-t-elle ajouté.