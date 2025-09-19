  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Un dispositif «disproportionné» L’Amérique du Sud s’inquiète de la présence militaire américaine dans les Caraïbes

Basile Mermoud

19.9.2025

La ministre des Affaires étrangères de la Colombie a critiqué vendredi la présence militaire, jugée «disproportionnée», des Etats-Unis dans les Caraïbes, un reproche frappant de la part de l'un des plus anciens alliés de Washington dans la région.

Le destroyer lance-missiles USS Sampson (à gauche) navigue aux côtés du navire de guerre colombien ARC Nariño près des côtes colombiennes, dans l’océan Pacifique, le 29 juin 2024.
Le destroyer lance-missiles USS Sampson (à gauche) navigue aux côtés du navire de guerre colombien ARC Nariño près des côtes colombiennes, dans l’océan Pacifique, le 29 juin 2024.
AFP

Agence France-Presse

19.09.2025, 20:34

S'exprimant auprès de l'AFP, Rosa Villavicencio a estimé que le déploiement de navires de guerre américains au large du Venezuela, voisin de la Colombie, était «démesuré» et n'avait «rien à voir avec la lutte contre le trafic de drogue». «Toute» l'Amérique latine est «préoccupée» par «la possibilité d'une intervention» militaire au Venezuela, a-t-elle ajouté.

Les plus lus

Monica Bellucci et Tim Burton se sont séparés
Christof Innerhofer quitte le Chili «anéanti», la FIS sort du silence
Trump débouté : un juge rejette sa plainte à 15 milliards contre le New York Times
Nordahl Lelandais écope d’un an de prison et perd son autorité parentale
Trois avions russes interceptés par l’OTAN dans l’espace aérien estonien
L'étonnante passion du fils de David Guetta à 18 mois