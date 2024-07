La commission disciplinaire de l'ANC au pouvoir en Afrique du Sud a décidé d'exclure de ses rangs l'ex-président Jacob Zuma pour avoir dirigé un parti concurrent aux élections de mai. Il était suspendu de l'ANC depuis janvier.

L'ancien président Jacob Zuma, 82 ans, a été chassé du pouvoir en 2018 à cause d'affaires de corruption (archives). ATS

ATS

«Le membre accusé est exclu de l'ANC», le Congrès national africain, indique la presse locale dimanche, citant un document ayant fuité et daté du 29 juillet, également consulté par l'AFP. Il «a le droit de faire appel devant la commission disciplinaire national d'appel dans les 21 jours».

M. Zuma était visé par une procédure disciplinaire depuis le 17 juillet. L'ancien président avait déjà été suspendu par l'ANC en janvier, un mois après son alliance avec le parti nouvellement formé uMkhonto we Sizwe (MK), dont il est toujours à la tête.

Le MK a fini en troisième position de ce scrutin avec 14,5% des voix et 58 sièges de députés sur 400, tandis que l'ANC signait son pire score depuis trois décennies, à 40%.

Interdiction de siéger

Elu président d'Afrique du Sud en 2009, M. Zuma, 82 ans, a été chassé du pouvoir en 2018 à cause d'affaires de corruption. Il a été remplacé par Cyril Ramaphosa, son rival de longue date.

Il a encore un poids politique considérable et bénéficie du soutien de certaines franges de l'ANC. Jacob Zuma ne peut pas siéger comme député à cause d'une condamnation à 15 mois de prison en juin 2021 pour outrage à magistrat, lorsqu'il avait refusé de témoigner lors d'une enquête portant sur des faits de corruption et de favoritisme sous sa présidence.

Il a passé deux mois derrière les barreaux avant d'être relâché pour des raisons de santé, sa peine ayant ensuite été commuée par M. Ramaphosa. Son incarcération avait déclenché les pires vagues de violences en Afrique du Sud depuis la fin de l'apartheid, avec plus de 350 morts.

ATS