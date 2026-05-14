Pour le public de Tucker Carlson, Volodymyr Zelensky incarne une figure monstrueuse: un dirigeant supposément dépendant à la cocaïne et adepte de méthodes dignes des nazis. Et cette conviction vient, à leurs yeux, d’être confirmée par nul autre que l’ancien porte-parole de Zelensky lui-même.

L'ancienne porte-parole de Volodymyr Selenskyj porte de graves accusations contre son ancien patron. (photo d'archives) Bild: Sergi Kharchenkox / imago images / ZUMA Press

Jan-Niklas Jäger Jan-Niklas Jäger

Pas le temps ? blue News résume pour toi L’ancienne porte-parole de Volodymyr Zelensky, Julia Mendel, a accordé une interview au journaliste ultraconservateur Tucker Carlson.

Elle y accuse le président ukrainien de corruption et de consommation de cocaïne. Selon elle, il lui aurait demandé de produire une «propagande digne de Goebbels».

Mendel affirme également que Zelensky était prêt, au printemps 2022, à céder le Donbass à la Russie. À cette époque pourtant, elle ne travaillait déjà plus pour lui.

Aucune des accusations avancées n’est étayée par des preuves. Elles alimentent néanmoins le récit porté par une partie de la droite américaine. Montre plus

Il y a encore quelques années, l’ancienne porte-parole de Volodymyr Zelensky ne tarissait pas d’éloges sur le président ukrainien. Dans un entretien remarqué accordé à Tucker Carlson, elle règle désormais ses comptes avec son ancien patron, au point de laisser brièvement apparaître la stupéfaction sur le visage du journaliste conservateur, pourtant peu impressionnable face aux déclarations controversées.

Julia Mendel a dirigé la communication de Zelensky entre 2019 et 2021, avant le début de l’invasion russe de l’Ukraine. Dans les livres publiés peu après son départ, elle dressait encore un portrait très favorable du président. Aujourd’hui, elle formule contre lui des accusations d’une tout autre nature.

Un «secret de polichinelle»

«Devant les caméras, c’est un ours en peluche», affirme-t-elle face à Tucker Carlson. «Mais dès que les projecteurs s’éteignent, il devient un grizzly qui détruit les gens.»

Selon Mendel, le chef de l’État ukrainien serait dépourvu d’empathie et souffrirait d’un problème de cocaïne, une consommation qu’elle décrit comme un «secret de Polichinelle». Elle assure également avoir été contrainte de produire pour lui une «propagande à la Goebbels».

Cette référence au ministre de la propagande du régime nazi arrache un sourire à Tucker Carlson, habituellement impassible. Pour l’ancien présentateur star de Fox News et proche allié de Donald Trump, ce type de déclaration tombe à point nommé.

Une audience acquise d’avance

Dans les commentaires de la vidéo, les soutiens de Carlson voient dans l’interview une confirmation de leurs convictions. «Elle confirme tout ce qu’on ressentait déjà instinctivement», écrit un internaute. Un autre, faisant allusion aux origines juives de Zelensky, reprend un imaginaire antisémite en écrivant: «Le marais est casher», une référence au slogan de Donald Trump promettant d’«assécher le marais», symbole supposé d’élites corrompues.

Carlson, lui, ne prend jamais ses distances avec les accusations formulées contre le président ukrainien. Il l’a déjà qualifié par le passé de « rat » et de «persécuteur de chrétiens». Depuis le début de la guerre, il affirme que Zelensky ne manifeste «aucun intérêt pour la liberté et la démocratie».

Le président ukrainien serait, selon lui, «un dictateur», «un autoritaire dangereux» ayant utilisé des centaines de milliards de dollars d’aide américaine pour imposer un système de parti unique en Ukraine. Les propos de Julia Mendel correspondent ainsi parfaitement aux attentes du public de Carlson.

Une figure déjà controversée

Ses déclarations sur les négociations d’Istanbul au printemps 2022 vont dans le même sens. Mendel affirme que Zelensky était alors disposé à abandonner le Donbass à la Russie dans le cadre d’un accord.

Mais au moment de ces discussions, elle ne faisait déjà plus partie de l’équipe présidentielle et n’y participait à aucun titre. Elle défend aujourd’hui l’idée d’un cessez-le-feu immédiat, même au prix de concessions territoriales ukrainiennes.

Julia Mendel traînait déjà une réputation sulfureuse avant son apparition chez Tucker Carlson. Plus tôt cette année, elle avait notamment affirmé que l’ancien chef de l’administration présidentielle ukrainienne, Andriy Yermak, pratiquait la «magie noire» et faisait appel à des sorciers chargés d’extraire de l’eau sur des cadavres afin de fabriquer des poupées magiques qu’il conserverait ensuite dans une boîte.

Selon elle, Yermak (qui a quitté ses fonctions en novembre 2025 sur fond d’accusations de corruption) continuerait malgré tout à tirer les ficelles du pouvoir en coulisses, tel un «marionnettiste».

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.