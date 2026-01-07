  1. Clients Privés
Donald Trump jubile «L’argent sera contrôlé par moi» - Le Venezuela fournira jusqu'à 50 millions de barils

ATS

7.1.2026 - 01:24

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que le Venezuela allait «remettre» jusqu'à 50 millions de barils de pétrole aux Etats-Unis. Les revenus générés par leur vente seront «contrôlés» par le président américain.

Donald Trump a reproché mardi à Nicolás Maduro d'avoir imité ses célèbres gestes de danse.
ats

Keystone-SDA

07.01.2026, 01:24

07.01.2026, 07:32

«Je suis ravi d'annoncer que les autorités par intérim du Venezuela vont remettre aux Etats-Unis entre 30 et 50 millions de barils de pétrole sous sanction et de haute qualité», a affirmé Donald Trump sur son réseau social Truth Social.

«Ce pétrole sera vendu au prix du marché et l'argent sera contrôlé par moi, président des Etats-Unis, pour garantir qu'il soit utilisé au profit des peuples du Venezuela et des Etats-Unis», a ajouté le milliardaire républicain.

Donald Trump menace.... Quel est le plan américain pour «diriger» le Venezuela ?

Donald Trump menace...Quel est le plan américain pour «diriger» le Venezuela ?

