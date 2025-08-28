  1. Clients Privés
Près de Pokrovsk Au cœur du combat : comment la brigade Azov a écrasé une incursion russe

Philipp Dahm

28.8.2025

Les forces ukrainiennes ont piégé près de 800 Russes au nord-est de Pokrovsk. La brigade Azov a frappé avec une efficacité redoutable.

Un soldat ukrainien, dans la région de Pokrovsk, le 8 août 2025.
Un soldat ukrainien, dans la région de Pokrovsk, le 8 août 2025.
KEYSTONE

Philipp Dahm

28.08.2025, 04:30

28.08.2025, 10:12

Pas le temps ? blue News résume pour toi

  • Front de Donetsk disputé : voici ce qu’il est advenu des quelque 800 soldats russes encerclés au nord-est de Pokrovsk.
  • En trois phases distinctes, un rapport inhabituel s’est établit entre les pertes spécifiques subies par ces troupes et celles plus générales du conflit.
  • Pour autant, Kiev ne peut se contenter d’annoncer des succès sur ce front, car la Russie continue de progresser.
Montre plus

Sur le front ukrainien, l’est de l’oblast de Donetsk reste âprement disputé : les combats se concentrent toujours autour de Pokrovsk, que l’armée russe continue de resserrer dans son étau.

Au nord-est de Pokrovsk, les forces russes ont avancé de manière inattendue vers le nord. Dans leur progression, elles ont non seulement franchi la première ligne de défense, mais menacent désormais une importante voie de ravitaillement.

Dans un mouvement en tenaille, les troupes ukrainiennes sont parvenues à encercler l’ennemi, isolant quelque 800 soldats de leur ligne de repli. La chaîne pro-ukrainienne Reporting from Ukraine rapporte aujourd’hui, en citant l’armée de Kiev, comment l’opération s’est conclue.

Les chiffres avancés par Kiev paraissent considérables : environ 800 soldats russes auraient été encerclés. Désormais, il est question d’au moins 910 ennemis tués, 335 blessés et seulement 37 faits prisonniers — le tout, selon l'armée ukrainienne, pour des pertes minimes de son côté. Comment est-ce possible?

Phase 1 : l'usure

Tout porte à croire que les forces russes sont à bout de souffle. L’approche des forces armées ukrainiennes se révèle impitoyable : en première ligne, l’unité redoutée des drones Magyar Birds maintient une pression aérienne constante.

Deux soldats russes sont surpris en moto par un drone urkainien.
Deux soldats russes sont surpris en moto par un drone urkainien.
Image : YouTube/Reporting from Ukraine

Cela force les soldats russes à se regrouper dans les rares zones offrant un semblant de couverture. C’est précisément à ce moment-là que les lance-roquettes ukrainiens entrent en action...

...rattachés à la brigade Azov, peuvent maintenir une pression continue, de jour comme de nuit, sur les positions russes...

... et tirer sur les groupes isolés de soldats.

Des lance-roquettes ukrainiens de type BM-21 Grad de la 93e brigade mécanisée tirent sur un bosquet qui pourrait offrir un abri à l'ennemi.
Des lance-roquettes ukrainiens de type BM-21 Grad de la 93e brigade mécanisée tirent sur un bosquet qui pourrait offrir un abri à l'ennemi.
Capture d'écran : X/CynlandNS

...ceux qui tentent de fuir sont à leur tour pris pour cible par les drones : l’adversaire est anéanti.

Phase 2 : D'abord les machines, ensuite le choc

Les drones ne menacent pas seulement les groupes isolés de la région par les airs.

Un drone terrestre de la 93e brigade mécanisée tire sur une maison.
Un drone terrestre de la 93e brigade mécanisée tire sur une maison.

Les forces armées ukrainiennes déploient également un drone terrestre, capable de s’attaquer aux bâtiments où l’ennemi pourrait s’être retranché. L’ensemble de l’opération est surveillé en temps réel par des drones aériens.

Le drone terrestre aurait été utilisé dans les villages de Hruzke et Vesele.
Le drone terrestre aurait été utilisé dans les villages de Hruzke et Vesele.

Aucun fantassin n’est engagé : c’est d’abord un char de la 93e brigade mécanisée qui vérifie que les bâtiments ne présentent plus aucune menace.

Phase 3 : l'infanterie et les tireurs d'élite prennent le relais.

Ce n’est qu’à ce moment que les soldats ukrainiens progressent : l’ennemi ne peut plus opposer qu’une faible résistance. Les contre-attaques russes sont immédiatement repérées par les drones, tandis que les tireurs d’élite ciblent les soldats russes exposés en terrain découvert.

Le succès de Kiev au nord-est de Pokrovsk est tel que certains spéculent déjà : l’armée ukrainienne aurait délibérément laissé les hommes de Poutine progresser aussi loin. Il faudra attendre plusieurs années avant de confirmer cette hypothèse.

La pression russe sur Pokrvosk et Kpujanks augmente

Gagner une bataille ne veut pas dire remporter la guerre. La carte fournie par l’utilisateur d’X Majakovsk met en lumière les déplacements des forces russes à Fedorwika, lieu de départ de l’avancée nordiste inattendue. Elle souligne à quel point la pression sur Pokrovsk s’accroît dans cette zone.

X/Majakovsk73

Au sud de Pokrovsk, les soldats russes atteignent la périphérie de la ville.

Le Kremlin fête également un succès considérable au nord du front, près de Kupyansk, où les soldats russes avancent désormais à l'ouest de la ville.

Notice sur l’IA: cet article a été traduit de l’allemand à l’aide de l’intelligence artificielle.

