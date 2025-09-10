L’armée ukrainienne se servirait des Russes encerclés comme appât

Vladimir Poutine continue de masser du matériel et des troupes à l’est et au sud du front ukrainien, en préparation d’une nouvelle offensive de grande envergure. Pendant ce temps, le monde s’interroge : les déclarations de Donald Trump seront-elles un jour suivies d’actions concrètes?

Un soldat ukrainien, dans la région de Pokrovsk, le 8 août 2025. KEYSTONE

Pas le temps ? blue News résume pour toi Des voix américaines réclament des mesures plus dures après les récentes frappes russes — reste à savoir si Donald Trump les soutiendra.

Un volontaire américain basé à Kiev adresse un avertissement direct à Trump.

Une attaque aérienne contre une usine à Donetsk aurait été menée avec une arme ukrainienne relativement nouvelle — la vidéo circule.

La Russie masserait troupes et matériel pour deux grandes offensives, pendant que Kiev manque d’effectifs.

«Nous sommes engagés dans une course contre la montre : combien de temps l’armée ukrainienne pourra-t-elle tenir, et combien de temps l’économie russe résistera-t-elle?» C’est ainsi que Scott Bessent, le secrétaire américain au Trésor, résume la situation sur NBC News. «Nous sommes prêts à intensifier la pression sur la Russie, mais nos partenaires européens doivent suivre le mouvement.»

En l’occurrence, ce ne sont pas les Européens qui feront défaut — à l’exception de la Slovaquie et de la Hongrie, qui restent fortement dépendantes du pétrole et du gaz russes. Leur position n’est pas uniquement dictée par la solidarité, mais aussi par leur propre intérêt: ils ne souhaitent pas voir le Kremlin sortir vainqueur.

«Tout porte à croire que le projet impérialiste de Poutine ne s’arrêterait pas à l’Ukraine, mais ne ferait que commencer», a averti le chancelier allemand Friedrich Merz, le 8 septembre à Berlin. «Nous assistons chaque jour, avec une intensité et une agressivité croissantes, à des attaques hybrides de la Russie — y compris contre nos propres infrastructures.»

La fin diplomatique de la guerre est lointaine

Mais l’Europe, seule, ne dispose pas d’un réel pouvoir de dissuasion militaire : sans le soutien de Donald Trump, une aide décisive à Kiev reste hors de portée. Or, l’ancien président reste discret. Interrogé le 7 septembre sur sa volonté d’engager une «deuxième phase» de sanctions, il répond simplement : «Oui, je le suis» — sans rien ajouter.

The danger in any war is escalation. Russia appears to be escalating with the largest attack of the war hitting offices of the UKR Cabinet in Kyiv. I was with their PM @Svyrydenko_Y two weeks ago in that building. History shows events can escalate out of control through actions… https://t.co/7ZskfAkh9e — Keith Kellogg (@generalkellogg) September 7, 2025

«Je ne suis pas content de toute cette situation», déclare Donald Trump après de nouvelles frappes aériennes massives sur des villes ukrainiennes. Il laisse entendre qu’il pourrait rencontrer «certains dirigeants européens» et s’entretenir avec Vladimir Poutine. Pendant ce temps, l’envoyé spécial américain pour l’Ukraine avertit sur X que la Russie ne montre aucun signe d’intérêt pour «mettre fin à la guerre par la voie diplomatique».

Le problème, c’est que Keith Kellogg reste dans l’ombre de l’envoyé spécial et proche de Trump, Steve Witkoff, qui, à l’instar de son mentor, a jusque-là peu manifesté de volonté de faire pression sur Vladimir Poutine. On ignore quand, voire si, cela aura lieu.

Américains à Kiev : l'issue de la guerre n'est pas gravée dans le marbre

«Poutine n’a pas l’intention de mettre fin à la guerre. Il ne l’a jamais eue», insiste Christopher Loverro dans une vidéo. Ce vétéran américain, ancien policier, travaille bénévolement à Kiev et s’adresse directement à son président. Avec un peu plus de 8 100 abonnés, son clip YouTube a déjà été vu plus de 285 000 fois en une semaine.

The Kremlin has only used the cover of "meetings" and "negotiations" to paralyze western response as Russia continues to scale up its war machine.



The size of Russian attacks on Ukraine's civilian population now break records every month. pic.twitter.com/OqRqspqhRv — SPRAVDI — Stratcom Centre (@StratcomCentre) September 8, 2025

«Ils sont prêts à se ranger du côté de l’agresseur et à partager le pays de la victime», accuse Loverro. «Au lieu d’utiliser toute la puissance des États-Unis pour priver Poutine de la capacité de mener cette guerre, vous cédez — à chaque fois.» Selon lui, Washington est un «tigre de papier» et «n’a jamais exigé la moindre concession de Poutine».

Ce n’est pas non plus un «résultat inévitable» que tous les territoires ne puissent être libérés: «si les États-Unis s’engageaient pleinement en faveur de la victoire de l’Ukraine, ils pourraient rétablir ses frontières légitimes. Penser qu’il faut céder des terres parce qu’une victoire serait hors de portée n’est pas un fait, mais une décision».

Une nouvelle arme ukrainienne en action

Quoi de neuf sur le front? Commençons par cette observation d’un missile au-dessus de Donetsk, occupée par les forces russes. Le 8 septembre au soir, un missile a traversé le ciel...

Footage of a previously unseen Ukrainian cruise missile flying at low altitude over Donetsk Oblast tonight, heading towards a Russian target. pic.twitter.com/MNpzPK6BVv — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2025

... pour s'écraser peu après sur une usine. Au total, celle-ci aurait été attaquée par au moins trois missiles. Topaz, l’entreprise qui a été touchée ...

Footage of a Ukrainian cruise missile hitting a target in Russian-occupied Donetsk city this evening. pic.twitter.com/5xUZzYMxUw — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2025

... était à l'origine ukrainienne et fabriquait des systèmes radio militaires - aujourd'hui pour l'armée russe. L'attaque a été menée ...

Footage of multiple Ukrainian drones and cruise missiles slamming into Russian targets across occupied Donetsk city this evening. pic.twitter.com/VKPsFzVj9w — OSINTtechnical (@Osinttechnical) September 8, 2025

...avec une arme ukrainienne relativement nouvelle : le Palianytsia, un drone à vol rapide équipé d'une turbine en acier, dont le développement jusqu'à la production en série n'aurait duré que 18 mois. Les détails de ses performances sont encore largement inconnus.

Kiev : Poutine rassemble des troupes pour deux nouvelles offensives

Sur le front terrestre, l’armée russe a conquis 430 kilomètres carrés en août, soit 72 kilomètres carrés de moins qu’en juillet. Toutefois, la pression des forces russes s’est intensifiée durant la seconde moitié du mois, selon le groupe finlandais Black Bird.

In August the Russians occupied 430 sqkm of Ukrainian territory. This is down from the 502 sqkm in July.



However, looking at the numbers alone does not give a full picture of the Russian operations. Over the second half of August the situation became increasingly dynamic. pic.twitter.com/LiMOJvqhaJ — Black Bird Group (@Black_BirdGroup) September 2, 2025

Depuis peu, les militaires de Moscou privilégient des avancées menées par de petits groupes d’infanterie, visant à exploiter les failles des défenses adverses et à s’engouffrer dans ces brèches. Les attaques impliquant chars et véhicules blindés d’infanterie restent plutôt rares. Mais ceux qui espèrent que les stocks russes sont épuisés risquent d’être déçus.

Slowly but surely, it's being proving that Russia was indeed holding back armor in the rear and reducing mechanized attacks to the bare minimum. https://t.co/8tLeWfJhUQ — Jompy (@Jonpy99) September 4, 2025

Les militaires de Kiev alertent sur le rassemblement de troupes ennemies en vue d’une offensive, aussi bien à Donetsk, à l’est, qu’à Zaporizhia, au sud, avant que l’automne ne transforme le champ de bataille en un terrain boueux ralentissant les unités mécanisées.

"Il n'y a pas assez d'infanterie ukrainienne".

« La Russie prend de l’élan en Ukraine avant un automne aux enjeux considérables », titre le Kyiv Independent. Le principal problème pour Kiev, selon Dmytro Schluktenko : « Il n’y a pas assez d’infanterie ukrainienne. » « La ligne de contact est très mince. En réalité, ce n’est même plus une ligne, mais une zone de contact », ajoute-t-il.

Destruction of a Russian bridge in occupied territory, used by Russians for their logistics. The bridge, pre-mined in advance, was blown up by fiber-guided FPV drones of the 58th Motorized Brigade together with two supporting units.



Le pilote de drone est en mission dans la région de Pokrovsk, assiégée depuis près d’un an. Malgré une situation difficile, l’armée ukrainienne y a tenu bon en août : une perte de 5 kilomètres carrés a été compensée par un gain de 26 kilomètres carrés.

In the Pokrovsk direction, the Phoenix combat unit of the Defense Forces halted another Russian mechanized assault. pic.twitter.com/exmZD7G2ot — WarTranslated (@wartranslated) September 8, 2025

«L'axe de Pokrovsk est l'un des plus exigeants», reconnaît le commandant en chef de Kiev, Oleksandr Syrskyj, le 7 septembre. «La semaine dernière, nos unités ont repoussé environ 350 attaques [russes]».

Le front à Donetsk

Les combats se déroulent dans quatre zones de l’oblast de Donetsk : de la région de Lyman, au nord (A), à Kostantynivka (B) et Pokrovsk (C), jusqu’au sud, où les forces russes progressent vers Pokrovsk (E), situé déjà dans l’oblast voisin de Dnipropetrovsk.

Lyman (A), Kostjantyniwka (B), Pokrovsk (C), Kramatorsk et Slowjansk (D) ainsi que Pokowske (E). DeepStateMap/phi

A l'est de Lyman (A), les forces ukrainiennes ont pu fêter un succès : Elles ont apparemment libéré le village de Sarischne.

The AFU also liberated Zarichne, Lyman direction pic.twitter.com/GkaEhY0KhI — Greyskull (@FreudGreyskull) September 8, 2025

La prise de Lyman et de Kostantynivka est cruciale pour Moscou, qui cherche à progresser vers la ceinture de fortifications défendant le complexe urbain formé par Sloviansk et Kramatorsk.

CHASIV YAR /0540 UTC 9 SEP/ UKR forces break up Russian attacks at Markove and Viroliubivka. Platoon sized RU attacks at Predtechyne also driven back in disarray. pic.twitter.com/79bRJhLgHy — Chuck Pfarrer | Indications & Warnings | (@ChuckPfarrer) September 9, 2025

Près de Pokrovsk, des nouvelles émergent concernant les soldats russes encerclés après une avancée en profondeur : selon Reporting from Ukraine, ils n’ont pas tous été tués — certains auraient été laissés en vie pour servir d’appât.

