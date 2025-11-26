  1. Clients Privés
Proche-Orient L'armée israélienne lance une nouvelle opération en Cisjordanie

ATS

26.11.2025 - 07:01

L'armée israélienne a annoncé mercredi le lancement d'une «vaste opération» contre des groupes armés palestiniens dans le nord de la Cisjordanie occupée. Les violences y ont explosé depuis octobre 2023 et n'ont pas cessé avec la trêve à Gaza.

Plus d'un millier de Palestiniens, combattants et civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 (archives).
Plus d'un millier de Palestiniens, combattants et civils, y ont été tués par des soldats ou des colons israéliens depuis l'attaque du Hamas en Israël le 7 octobre 2023 (archives).
ATS

Keystone-SDA

26.11.2025, 07:01

26.11.2025, 07:08

«Pendant la nuit [de mardi à mercredi], les forces [israéliennes] ont commencé à opérer dans le cadre d'une vaste opération antiterroriste dans la région du nord de la Samarie», indique l'armée dans un communiqué en utilisant le nom biblique utilisé par les Israéliens pour qualifier le nord de la Cisjordanie.

Interrogée par l'AFP, l'armée israélienne a indiqué qu'il ne s'agissait pas d'un déploiement dans le cadre de son «opération antiterroriste» lancée en janvier 2024 et visant principalement les camps de réfugiés palestiniens de la région, mais d'une «nouvelle opération».

Plus d'un millier de Palestiniens, combattants et civils, ont été tués par des soldats ou des colons israéliens en Cisjordanie depuis le début de la guerre à Gaza déclenchée par l'attaque du Hamas le 7 octobre 2023.

Selon l’ONU. Gaza a subi la pire crise économique jamais observée

Selon l’ONUGaza a subi la pire crise économique jamais observée

