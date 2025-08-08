  1. Clients Privés
«Catastrophe» L'armée israélienne va «prendre le contrôle» de la ville de Gaza

ATS

8.8.2025 - 05:23

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé dans la nuit de jeudi à vendredi le plan de sécurité présenté par le premier ministre israélien pour «vaincre» le Hamas dans la bande de Gaza. Le plan prévoit la prise de contrôle de la ville de Gaza par l'armée israélienne.

Keystone-SDA

08.08.2025, 05:23

08.08.2025, 07:50

Selon le plan validé dans la nuit, l'armée israélienne «se prépare à prendre le contrôle de la ville de Gaza tout en distribuant une aide humanitaire à la population civile en dehors des zones de combat», indique un communiqué des bureaux du premier ministre israélien.

«Le cabinet de sécurité, par un vote à la majorité, a adopté cinq principes pour conclure la guerre: le désarmement du Hamas; le retour de tous les otages, vivants et morts; la démilitarisation de la bande de Gaza; le contrôle sécuritaire israélien dans la bande de Gaza; l'établissement d'une administration civile alternative qui ne soit ni le Hamas ni l'autorité palestinienne», ajoute le texte.

Actuellement, l'armée israélienne occupe ou opère au sol dans près de 75% de la bande de Gaza, principalement depuis ses positions permanentes dans le territoire le long de la frontière. Elle bombarde partout où elle le juge nécessaire

Israël. La stratégie de Netanyahu: prendre Gaza sans la gouverner

IsraëlLa stratégie de Netanyahu: prendre Gaza sans la gouverner

«Pas une promenade de santé»

«Les plans de Netanyahou [...] confirment sans l'ombre d'un doute son désir de se débarrasser des otages et de les sacrifier dans la poursuite de ses intérêts personnels et de son agenda idéologique extrémiste», a affirmé jeudi le Hamas, qui détient toujours 49 otages, dont 27 sont présumés morts.

Dénonçant «un revirement flagrant du processus de négociation [...] malgré la proximité d'un accord final», le Hamas assure que «toute escalade [...] ne sera pas une promenade de santé et aura un coût élevé et douloureux» pour Israël.

Le chef de l'opposition, Yaïr Lapid, a de son côté dénoncé sur X la décision du cabinet, la qualifiant de «catastrophe qui va entraîner beaucoup d'autres catastrophes». Il a estimé que ce plan allait amener «la mort des otages, celle de nombreux soldats, coûter des dizaines de milliards aux contribuables israéliens et (provoquer) une faillite diplomatique».

La presse israélienne annonçait depuis plusieurs jours un plan visant «à conquérir l'ensemble de la bande de Gaza, y compris la ville de Gaza et les camps de réfugiés» situés dans le centre du territoire, une opération de plusieurs mois qui nécessitera une mobilisation massive de réservistes.

Alors que la presse s'est fait aussi l'écho des réserves du chef d'état-major, voire de son opposition à ce plan présumé, l'intéressé s'est pour la première fois exprimé publiquement jeudi: «Nous continuerons d'exprimer notre position sans crainte, de manière pragmatique, indépendante et professionnelle», a commenté le lieutenant-général Eyal Zamir. Et de mettre en garde: «Nous ne limiterons plus notre réponse. Nous éliminerons les menaces à leur stade précoce».

Tsahal devra «exécuter» les ordres. Le gouvernement israélien recadre son armée, réticente à occuper totalement Gaza

Tsahal devra «exécuter» les ordresLe gouvernement israélien recadre son armée, réticente à occuper totalement Gaza

Menace de «famine généralisée»

Selon le bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA), 86,3% du territoire est militarisé par Israël et soumis à des ordres d'évacuation. Les zones non occupées sont aussi les plus peuplées: les villes de Khan Younès et Gaza, les camps de réfugiés de Deir-el-Balah, dans le centre du territoire.

Après 22 mois d'une guerre dévastatrice, déclenchée le 7 octobre 2023 par la sanglante attaque du Hamas en territoire israélien depuis la bande de Gaza, l'enclave, assiégée, est menacée d'une «famine généralisée», selon l'ONU, et totalement dépendante de l'aide humanitaire, distribuée en quantités largement insuffisantes selon les humanitaires.

Quelque 2,4 millions de Palestiniens vivent au quotidien sous les bombes dans cet étroit territoire qui longe la Méditerranée. Les représailles israéliennes y ont déjà fait 61'258 morts, en majorité des civils, selon les données du ministère de la santé du Hamas, jugées fiables par l'ONU.

Du côté israélien, l'attaque du Hamas a entraîné la mort de 1219 personnes, en majorité des civils, selon un décompte de l'AFP réalisé à partir de données officielles.

Israël avait déjà occupé Gaza en 1967 et implanté un ensemble de 21 colonies israéliennes, démantelées en 2005 avec le retrait unilatéral décidé par le premier ministre d'alors, Ariel Sharon.

L'opinion israélienne s'alarme toujours plus du sort des otages encore retenus à Gaza. La diffusion par le Hamas et le Djihad islamique de vidéos de propagande montrant deux d'entre eux, très affaiblis et amaigris, ont suscité colère et émotion en Israël, mais aussi à l'étranger.

Gaza. Un camion de vivres se retourne sur la foule : 20 morts

GazaUn camion de vivres se retourne sur la foule : 20 morts

