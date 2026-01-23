«Je suis sidéré» - L’arrestation d’un garçon de 5 ans choque jusqu’à Genève

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Etats-Unis «Je suis sidéré» - L’arrestation d’un garçon de 5 ans choque jusqu’à Genève

Clara Francey

23.1.2026

L'arrestation d'un garçon de 5 ans par la police de l'immigration (ICE) suscite une nouvelle vague de colère à Minneapolis, où des appels à manifester ont été lancés pour vendredi.

Agence France-Presse

23.01.2026, 16:46

23.01.2026, 17:01

Les critiques s'étendent au-delà des frontières américaines. A Genève, l'ONU s'est dite «sidérée par les mauvais traitements désormais routiniers» infligés aux migrants aux Etats-Unis, pressant Washington de cesser une répression qui «déchire les familles».

Une photo de l'enfant fait la Une de nombreux médias du pays et a été massivement partagée sur les réseaux sociaux depuis jeudi: Liam Ramos y apparaît le visage apeuré, coiffé d'un bonnet bleu aux oreilles de lapin, portant un sac à dos tenu par une silhouette vêtue de noir.

Le vice-président américain JD Vance a affirmé que le garçonnet avait été pris en charge par l'ICE après que son père, qu'il a présenté comme un immigrant clandestin, eut pris, selon lui, la fuite pour ne pas être appréhendé. Selon les médias américains, l'homme a été arrêté et il est actuellement détenu avec son fils dans un centre de rétention au Texas.

L'ICE mène depuis plusieurs semaines une opération d'envergure dans l'Etat du Minnesota, où la mort de Renee Good, une Américaine de 37 ans tuée dans sa voiture par un agent le 7 janvier à Minneapolis, a cristallisé les tensions.

Des appels à une journée d'action vendredi pour chasser «l'ICE hors du Minnesota» ont été lancés sur les réseaux, avec une manifestation attendue dans le centre de Minneapolis.

«Liam Ramos est juste un petit enfant. Il devrait être chez lui, avec sa famille, pas servir d'appât à l'ICE et se retrouver détenu au Texas», a dénoncé sur X l'ancienne vice-présidente démocrate Kamala Harris, se disant «ulcérée».

«Faire appliquer la loi est une chose. Terroriser une population, utiliser les enfants comme des pions en est une autre», a renchéri Hillary Clinton, l'ex-adversaire de Donald Trump à la présidentielle de 2016.

«Quelque chose ne va vraiment pas»

«Quand le gouvernement fédéral traite les enfants comme des criminels, quelque chose ne va vraiment pas», a jugé le maire de Minneapolis, Jacob Frey.

JD Vance a défendu de son côté les agents de l'ICE. «Que devaient-ils faire d'autre? Laisser un enfant de cinq ans mourir de froid?», a interrogé le vice-président républicain.

Accusé par l'opposition démocrate d'avoir jeté de l'huile sur le feu en prenant la défense du policier de l'immigration qui a tué Renee Good, JD Vance s'était rendu jeudi à Minneapolis pour rencontrer des agents et «faire baisser la température».

Légitime défense ou bavure?. Maman tuée à Minneapolis: 4 impacts de balle, les détails glaçants

Légitime défense ou bavure?Maman tuée à Minneapolis: 4 impacts de balle, les détails glaçants

«Oui, vous pouvez manifester», a-t-il lancé à l'adresse des habitants de la ville qui protestent quotidiennement, «mais faites-le pacifiquement».

Le vice-président américain a renvoyé la responsabilité des violences lors des opérations de l'ICE à l'absence de coopération de la police locale au Minnesota, un des Etats démocrates ciblés par l'offensive anti-immigration du président Donald Trump.

«Nous pouvons très bien faire appliquer les lois sur l'immigration sans provoquer le chaos, mais cela nécessite réellement la coopération des autorités étatiques et locales», a-t-il soutenu, déplorant notamment que les agents fédéraux ne soient pas «protégés».

En se basant sur des vidéos, les manifestants et les élus démocrates contestent la thèse officielle selon laquelle le policier qui a tué Renee Good était en état de légitime défense.

«Bien sûr, nous enquêtons sur les tirs ayant visé Renee Good», mais «d'une manière qui respecte les droits des gens», a lancé JD Vance, ajoutant que, «si quelqu'un a fait quelque chose de répréhensible, oui, il fera face à des sanctions disciplinaires».

Le 8 janvier, il avait assuré que le policier de l'immigration qui a abattu Renee Good «bénéficiait d'une immunité absolue». L'Etat du Minnesota a demandé à la justice fédérale la suspension de l'opération de l'ICE. Une audience à ce sujet est prévue lundi.

Les plus lus

Les États-Unis se préparent à une gigantesque tempête hivernale
Lagarde surprend à Davos: «Merci à ceux qui critiquent l’Europe»
La charge de Trump contre la Suisse décortiquée
«Je suis sidéré» - L’arrestation d’un garçon de 5 ans choque jusqu’à Genève
Parmelin : «Les Américains nous ont informé qu'ils étaient prêts»
Sauvetage miraculeux de Sejersted, chute malheureuse de Boisset