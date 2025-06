L’attaque américaine divise le monde

Voici les principales réactions internationales à l'attaque américaine contre plusieurs sites nucléaires iraniens dimanche, par laquelle les Etats-Unis ont rejoint Israël dans sa guerre contre la République islamique, de nombreux pays appelant à une «désescalade» :

Le 22 juin 2025, à Calcutta, des manifestants indiens brûlent une effigie du président américain Donald Trump en réaction aux frappes contre des sites nucléaires iraniens. AFP

Agence France-Presse Basile Mermoud

PROCHE ET MOYEN-ORIENT

Iran: «conséquences éternelles»

«Les événements (...) sont scandaleux et auront des conséquences éternelles», a averti le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, dénonçant le «comportement extrêmement dangereux, anarchique et criminel» des Etats-Unis.

L'Iran se défendra «par tous les moyens nécessaires», a-t-il ajouté. «Il n'y a pas de ligne rouge qu'ils n'aient pas franchie. Et la dernière, la plus périlleuse, s'est produite hier soir. Ils ont franchi une ligne rouge majeure en attaquant des installations nucléaires», a-t-il accusé.

Les Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de la République islamique d'Iran, ont pour leur part menacé les Etats-Unis de «ripostes qu'ils regretteront».

L'Organisation de l'énergie atomique iranienne a de son côté dénoncé «un acte barbare qui viole le droit international», et affirmé que «malgré les complots maléfiques de ses ennemis», l'Iran «ne laissera pas le chemin du développement» de son industrie nucléaire «être arrêté».

Israël: «tournant historique»

«Votre décision audacieuse de viser les installations nucléaires de l'Iran avec la puissance impressionnante et juste des États-Unis changera l'Histoire», a déclaré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un message vidéo de remerciements à Donald Trump.

Les attaques de dimanche sont un «tournant historique qui peut aider à conduire le Moyen-Orient et au-delà vers un avenir de prospérité et de paix», a encore dit le chef du gouvernement israélien. «Le président Trump et moi disons souvent: la paix par la force», a-t-il poursuivi: «D'abord vient la force, ensuite vient la paix. (...) Le Président Trump et les États-Unis ont agi avec beaucoup de force».

Arabie saoudite: «grande préoccupation»

L'Arabie saoudite «suit avec une grande préoccupation les développements en République islamique d'Iran, avec le ciblage des installations nucléaires iraniennes par les Etats-Unis», a affirmé le ministère saoudien des Affaires étrangères.

Oman: appel à une «désescalade immédiate»

Oman, qui joue le rôle de médiateur entre les Etats-Unis et l'Iran dans les discussions sur le nucléaire, a condamné «cette agression illégale» et appelle à «une désescalade immédiate», a affirmé un porte-parole du ministère omanais des Affaires étrangères.

Rebelles Houthis: «déclaration de guerre»

Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont dit considérer les frappes américaines comme «une déclaration de guerre» contre le peuple iranien ajoutant être prêts «à cibler les navires et les bâtiments américains en mer Rouge».

Hamas: «agression criminelle»

«Nous condamnons cette agression criminelle», a écrit le mouvement islamiste palestinien Hamas, allié de l'Iran et engagé depuis 20 mois dans une guerre avec Israël dans la bande de Gaza. «Nous la considérons comme un exemple flagrant de la politique d'imposition de l'hégémonie par la force, une agression basée sur la loi de la jungle, et une violation de toutes les normes et conventions internationales».

EUROPE

Russie: bombardements «irresponsables»

La Russie a fermement condamné les frappes américaines, dénonçant des bombardements «irresponsables» contre son principal allié au Moyen-Orient.

«La décision irresponsable de mener des frappes de missiles et de bombes sur le territoire d'un Etat souverain, quels que soient les arguments avancés, viole de manière flagrante le droit international», a déclaré la diplomatie russe.

UE: appel à «toutes les parties à faire un pas en arrière»

La cheffe de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a appelé «toutes les parties à faire un pas en arrière, à revenir à la table des négociations et à éviter toute escalade supplémentaire», sur X. Elle ajouté que l'Iran ne devait pas développer l'arme nucléaire.

France: appel «à la retenue»

Le président Emmanuel Macron a appelé dimanche son homologue iranien Masoud Pezeshkian «à la désescalade, à l'exercice de la plus grande retenue» pour «permettre un retour à la voie diplomatique», a-t-il affirmé sur X, tout en réitérant son appel à la libération immédiate de deux Français détenus en Iran.

Grande-Bretagne: l'Iran doit «revenir à la table des négociations»

Le Premier ministre britannique Keir Starmer a appelé l'Iran à «revenir à la table des négociations». «L'Iran ne doit jamais être autorisé à développer une arme nucléaire et les États-Unis ont pris des mesures pour atténuer cette menace», a déclaré M. Starmer, soulignant que «la stabilité dans la région est une priorité».

Allemagne: appel à l'Iran pour des «négociations» avec Washington

Le chancelier allemand Friedrich Merz a «réitéré son appel à l'Iran pour qu'il entame immédiatement des négociations avec les Etats-Unis et Israël afin de parvenir à une solution diplomatique au conflit».

Ukraine: des frappes justifiées

La diplomatie ukrainienne a estimé que ces frappes «envoient un signal clair au régime iranien: celui qu'il est inacceptable de poursuivre sa politique de déstabilisation de la situation sécuritaire au Moyen-Orient».

ASIE-PACIFIQUE

Pekin: crainte d'«escalade»

Pékin a «condamné fermement» les frappes américaines, ajoutant qu'elles «conduisaient à une escalade des tensions au Moyen-Orient», et appelé toutes les parties, et «tout particulièrement Israël», à un cessez-le-feu.

Corée du Nord: condamnation «avec force»

«La République populaire démocratique de Corée dénonce avec force l'attaque contre l'Iran (perpétrée par) les Etats-Unis qui ont gravement violé la Charte des Nations unies en ce qui concerne la souveraineté», a déclaré un porte-parole de la diplomatie nord-coréenne.

Pakistan: l'Iran a «le droit de se défendre»

Le Pakistan, seule puissance nucléaire du monde musulman et allié des États-Unis, a condamné les frappes américaines. «Nous réitérons que ces attaques violent toutes les normes du droit international et que l'Iran a le droit légitime de se défendre en vertu de la Charte des Nations unies», a déclaré le ministère des Affaires étrangères.

L’Inde appel à une «désescalade immédiate»

Le Premier ministre indien Narendra Modi, dont le pays détient l'arme nucléaire, a indiqué avoir appelé à «une désescalade immédiate» lors d'un entretien téléphonique avec le président iranien Massoud Pezeshkian.

L’Australie soutient

«L'Iran ne peut pas être autorisé à développer une arme nucléaire. Nous sommes favorables à une action visant à empêcher que cela se produise, et c'est ce dont il s'agit», a déclaré à la presse la ministre des australienne des Affaires étrangères, Penny Wong.

ORGANISATIONS INTERNATIONALES

ONU: «dangereuse escalade»

«C'est une dangereuse escalade dans une région déjà sur la corde raide - et une menace directe à la paix et à la sécurité dans le monde», a estimé le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres.

Organisation de la coopération islamique: «profonde inquiétude»

Le secrétariat général de l'OCI a exprimé sa «profonde inquiétude» et jugé que les frappes américaines constituent une «escalade dangereuse qui pourraient conduire à une aggravation des tensions et menacer (...) la sécurité régionale».

Croix-Rouge: risque d'une «guerre aux conséquences irréversibles»

L'escalade militaire au Moyen-Orient risque de déclencher une «guerre aux conséquences irréversibles», a déclaré dimanche la présidente du Comité international de la Croix-Rouge Mirjana Spoljaric.

Pape: «l'humanité réclame la paix»

«L'humanité crie et réclame la paix» devant les «nouvelles alarmantes en provenance du Moyen-Orient», a lancé le pape Léon XIV après les frappes américaines.