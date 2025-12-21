L'homme, armé d'un couteau, de cocktails Molotov et de grenades fumigènes, avait attaqué le public dans deux stations, celles de la Gare centrale et de Zhongshan, avant de se donner la mort. KEYSTONE

Agence France-Presse Basile Mermoud

L'homme de 27 ans qui a tué trois personnes et blessé 11 autres vendredi dans une attaque au couteau et au cocktail Molotov dans le métro de Taipei n'était pas animé par des motifs «terroristes», a indiqué dimanche la police criminelle taïwanaise.

«D'après ce que nous avons établi jusqu'à présent dans le cadre de l'enquête, le suspect Chang n'a fait ni exprimé aucune déclaration ou opinion relative à la politique, à la religion ou à une idéologie spécifique, et nous avons provisoirement écarté la piste terroriste», a indiqué cette source.

«Les attentats terroristes correspondent à une définition précise, et le suspect ne répond pas à cette définition», a-t-il été ajouté.

L'homme, armé d'un couteau, de cocktails Molotov et de grenades fumigènes, avait attaqué le public dans deux stations, celles de la Gare centrale et de Zhongshan, avant de se donner la mort. Le chef de la police nationale, Chang Jung-hsin, avait déclaré samedi que le suspect semblait avoir agi seul «selon un plan visant à tuer des gens au hasard».

Selon la police, le suspect, identifié par son nom de famille Chang, était recherché pour avoir manqué à ses obligations en tant que réserviste. Il avait auparavant été renvoyé de l'armée pour conduite en état d'ivresse.