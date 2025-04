Comment Trump profite de sa présidence pour se remplir les poches

Alors que le krach boursier qu'il a provoqué a détruit les économies de millions d'Américains, Trump profite de la présidence américaine pour se remplir les poches. Sa famille aussi en profite largement.

Donald Trump en compagnie de son fils Eric sur un terrain de golf. Bild: Keystone/AP Photo/Alex Brandon

Oliver Kohlmaier

L'annonce de Trump sur les droits de douane jeudi dernier a fait chuter les cours de la bourse dans le monde entier, des millions d'Américains craignent pour leur prévoyance vieillesse. Mais lui ne semble pas s'en soucier: «Tout va très bien», a déclaré au micro le président américain.

Pour Trump lui-même, c'est certainement vrai. Dès son premier mandat, Trump a profité de sa présidence pour remplir son tiroir-caisse. Des hommes d'affaires et des politiciens allaient et venaient dans sa propriété de Mar-a-Lago, bien sûr en tant qu'hôtes payants du département. Il y a huit ans, Trump s'est vu imposer des limites éthiques bien plus importantes qu'aujourd'hui, écrit «Der Spiegel». Mais après sa nouvelle entrée en fonction, Trump se sert plus librement que jamais.

«Gold Card» à l'effigie de trump

Même après le coup de marteau douanier, il s'agissait pour le président de faire des affaires. Après avoir provoqué un choc dans l'économie américaine avec son annonce sur les droits de douane, il s'est rendu en Floride, entre autres pour rencontrer des partenaires commerciaux et des invités payants.

Déjà dans «Air Force One», le président américain présentait aux journalistes une carte dorée à son effigie et demandait: «Quelqu'un veut-il l'acheter ?» Avec cette «Gold Card», il veut attirer de riches étrangers dans le pays, moyennant un investissement de cinq millions de dollars. Les oligarques russes peuvent également le faire, comme le président l'avait déjà souligné auparavant.

Dîner au lieu du devoir présidentiel

La présence de Trump était pourtant requise à l'arrivée des corps de quatre soldats américains décédés dans un accident en Lituanie. Il a envoyé son ministre de la Défense Pete Hegseth et a participé à la place à un dîner pour une ligue du Golfe financée par l'Arabie saoudite. Trump et sa famille font également des affaires avec l'Etat pétrolier depuis des années. Vendredi, un autre dîner a été organisé dans la «White & Gold Ballroom» de sa résidence de Mar-a-Lago, pour un million de dollars par «invité».

Comme Trump n'a plus le droit de faire campagne, les recettes devraient être reversées à une «bibliothèque Trump». Il n'est pas certain que cela se produise. En revanche, les recettes des nuitées sont toujours comptabilisées par la Trump Organization. Selon le rapport, il s'agissait déjà du quatrième dîner à million de dollars de ce type depuis le début du deuxième mandat.

«Il n'en a plus rien à foutre»

Les conflits d'intérêts n'intéressent plus guère le président. «Il n'en a plus rien à foutre», a déclaré un conseiller principal de Trump au «Washington Post». Il est difficile de vérifier ce qui, de cet argent, finit dans les poches de Trump lui-même. À noter que le président ne respecte toujours pas non plus la tradition de publier ses avis d'imposition.

Pour la durée de sa présidence, Trump a confié la direction de son entreprise à son fils Eric. La Trump Organization assure que le président se tient à l'écart des affaires courantes. C'est l'Office of Government Ethics, une autorité éthique indépendante du gouvernement américain, qui devrait le vérifier. Problème: Donald Trump a renvoyé son chef en février et il n'y a pas encore de successeur.

Une adhésion annuelle d'un million de dollars

Alors que de nombreuses opérations financières restent obscures, le président américain fait sans complexe la promotion de la crypto-monnaie qui porte son nom. Les bénéfices de la «meme-coin» profitent directement à Donald Trump.

Dans la «Maison Blanche du sud», comme Trump appelle sa résidence de Floride Mar-a-Lago, les affaires vont également très bien. La cotisation annuelle est passée de 200 000 dollars US pendant son premier mandat à un million de dollars actuellement.

A cela s'ajoutent les recettes du merchandising de Trump: les fameuses casquettes rouges, des T-shirts, ou encore un modèle 3D de Mar-a-Lago. Même un parfum intitulé «Fight ! Fight ! Fight» est en vente depuis la tentative d'assassinat de Donald Trump.

La famille aussi bien arrosée d'argent

D'autres membres de la famille Trump gagnent également beaucoup d'argent. Comme l'a rapporté le «Wall Street Journal», Amazon a payé 40 millions de dollars US pour les droits d'un documentaire sur la Première dame. Apparemment, le couple Trump s'est parfaitement entendu lors d'un dîner avec Jeff Bezos, le patron d'Amazon, et sa fiancée.

Le groupe tech a ainsi surenchéri de près de trois fois sur une offre de Disney. Selon le rapport, des entreprises ont par ailleurs versé environ 80 millions de dollars à des membres de la famille Trump et à la bibliothèque présidentielle Trump, soit par le biais de règlements dans le cadre de procès, soit par d'autres transactions.

Le président américain Donald Trump avec la première dame Melania Trump lors de sa deuxième investiture le 20 janvier 2025. Image : Keystone/AP Photo/Susan Walsh

Le gendre de Trump, Jared Kushner, s'implique à nouveau fortement, même si cette fois-ci il n'a pas de fonction officielle. Son fonds d'investissement privé a reçu deux milliards de dollars du fonds souverain d'Arabie saoudite PIF. Le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman a ignoré l'avertissement de ses conseillers.

Peu avant l'investiture de Trump, l'entreprise de Kushner a finalement annoncé un accord de licence pour une nouvelle Trump Tower à Belgrade. L'entreprise coopère avec le milliardaire émirati de l'immobilier Mohamed Alabbar.

Selon l'expert en éthique Aaron Scherb, directeur senior des affaires législatives chez Common Cause, aucun autre président n'a jamais connu un tel mélange d'affaires personnelles et publiques: par le biais des cryptomonnaies et des meme-coins, des gouvernements étrangers ou d'autres acteurs pourraient en outre exercer une influence.

«Nous avons vu le président Trump, les membres de sa famille et ses proches collaborateurs profiter considérablement de la présidence d'une manière sans précédent dans l'histoire américaine».